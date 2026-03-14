Giữ dòng điện thông suốt phục vụ bơm tưới mùa khô

(GLO)- Bước vào cao điểm mùa khô năm 2026, nhu cầu bơm tưới cây trồng tại nhiều địa phương khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện.

Vì vậy, ngành điện đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đầu tư lưới điện và quản lý vận hành, bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Ông Huỳnh Văn Lập (làng Grôn, xã Đức Cơ) cho biết, gia đình ông trồng 500 trụ hồ tiêu, hơn 3 ha cà phê xen canh khoảng 100 cây sầu riêng. Trước đây, do chưa có điện lưới, ông phải dùng máy nổ để bơm tưới, chi phí nhiên liệu cao, vận hành vất vả.

“Từ khi có điện 3 pha, tôi đầu tư hệ thống tưới tự động đến từng gốc cây, chi phí giảm đáng kể, lại chủ động thời gian tưới, còn cây trồng phát triển đồng đều hơn” - ông Lập chia sẻ.

Hiện xã Đức Cơ có hơn 7.694 ha cây trồng các loại, trong đó, hơn 90% là cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả. Theo Đội Quản lý điện Đức Cơ (Công ty Điện lực Gia Lai), sản lượng điện phục vụ bơm tưới năm 2025 đạt trên 17 triệu kWh, chiếm hơn 11% tổng sản lượng điện thương phẩm của đơn vị. Dự kiến mùa khô năm 2026, nhu cầu bơm tưới tăng khoảng 10% so với năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, trong năm 2025, đơn vị đã nâng dung lượng chống quá tải cho 11 trạm biến áp (TBA); xây dựng mới hơn 7 km và thay thế hơn 12 km đường dây hạ áp vận hành lâu năm; sửa chữa 14 tụ bù; thay mới hơn 240 thùng công tơ.

Năm 2026, đơn vị tiếp tục xây mới 1,6 km đường dây hạ áp, cải tạo 1,9 km đường dây trung áp; xây dựng 5 TBA với tổng dung lượng 1.250 kVA và lắp bổ sung hơn 20 km dây trung tính.

Nguồn điện đảm bảo giúp người dân yên tâm bơm tưới nước cho vườn cà phê. Ảnh: Hà Duy

Ông Tăng Văn Dũng - Đội trưởng Đội Quản lý điện Đức Cơ - khẳng định: “Đơn vị luôn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để nắm kế hoạch mở rộng vùng trồng, từ đó xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp, tránh tình trạng chạy theo phụ tải”.

Tại xã Chư Prông, địa bàn có diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lớn, dự kiến mùa bơm tưới cao điểm năm 2026, sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 222 triệu kWh, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Văn Thành - Đội trưởng Đội Quản lý điện Chư Prông - cho biết, để đáp ứng mức tăng trưởng phụ tải 2 con số, đơn vị đã nghiệm thu, đưa vào vận hành 5 công trình đầu tư xây dựng lưới điện với tổng khối lượng xây mới, cải tạo 32,75 km đường dây trung áp; lắp đặt 12 TBA (tổng dung lượng 2.050 kVA); xây dựng 31,9 km đường dây hạ áp; sửa chữa 15,6 km đường dây trung áp; lắp bổ sung 5 recloser và 1 LBS trên các xuất tuyến trọng điểm.

Riêng tháng 1-2026, đơn vị đã đưa vào vận hành 4 bộ tụ bù trung áp (1,2 MVAr) nhằm nâng cao chất lượng điện áp.

“Chúng tôi đã rà soát, hoán chuyển hơn 13 TBA nguy cơ quá tải tại các khu vực có nhu cầu bơm tưới tăng cao như Ia Pia, Ia Boòng, Bàu Cạn… nhằm giảm áp lực cục bộ, bảo đảm điện áp ổn định cho động cơ bơm” - ông Thành cho hay.

Với mục tiêu bảo đảm nguồn điện thông suốt, ngay từ đầu mùa khô, Đội Quản lý điện Mang Yang đã kiểm tra 168 trạm chuyên dùng và 171 trạm công cộng; đo công suất, cân pha, kiểm tra hành lang tuyến; sử dụng camera nhiệt để phát hiện sớm các điểm quá nhiệt; đồng thời đóng điện bổ sung 1 TBA để san tải.

Ông Hồ Đức Huấn - Đội trưởng Đội Quản lý điện Mang Yang - cho biết: “Số khách hàng sử dụng điện qua trạm công cộng tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng điện mùa khô năm nay dự báo tăng khoảng 20%. Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và nhân lực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh”.

Ông Nguyễn Văn An (làng Đak Trôk, xã Mang Yang) chia sẻ: “Từ đầu mùa bơm tưới đến nay, nguồn điện ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất. Ngành điện thường xuyên kiểm tra đường dây, TBA nên bà con rất yên tâm”.

Theo ông Phạm Anh Cường - Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Gia Lai, cùng với đầu tư hạ tầng, công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn được đẩy mạnh tại khu vực nông thôn.

Điển hình như tại xã Phú Thiện, Đội Quản lý điện đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 10 buổi tuyên truyền trực tiếp với hơn 1.000 lượt người tham gia; phát hơn 1.000 tờ rơi trong tháng 1-2026; nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục hơn 100 trường hợp sử dụng điện chưa bảo đảm an toàn và xử lý 15 trường hợp vi phạm hành lang lưới điện.

Ngành điện liên tục hoàn thiện lưới điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Ảnh: Hà Duy

Ngoài việc tăng cường đầu tư, cải tạo lưới điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, ngành điện còn chủ động ứng dụng các công nghệ hiện đại như vệ sinh, sửa chữa hotline; flycam; camera nhiệt… nhằm phát hiện sớm nguy cơ sự cố, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục.

“Giữ ổn định nguồn điện mùa khô không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là điều kiện để nông dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển KT-XH địa phương.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án vận hành, vật tư và nhân lực, ngành điện nỗ lực giữ cho dòng điện luôn thông suốt, đồng hành cùng bà con vượt qua mùa khô khắc nghiệt” - ông Phạm Anh Cường nhấn mạnh.