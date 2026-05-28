Bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng xăng E10

(GLO)- Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Nguyễn Đình Kha-Phó Giám đốc Sở Công Thương trước những băn khoăn của người dân về nguồn cung, chất lượng và mức độ an toàn của xăng sinh học E10 RON 95-III.

* Thưa ông, tỉnh đã chuẩn bị như thế nào để triển khai đồng loạt việc kinh doanh xăng sinh học E10 tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu từ ngày 1-6, bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường?

Phó Giám đốc Sở Công Thương NGUYỄN ĐÌNH KHA. Ảnh: NVCC - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh về lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10, Sở Công Thương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ sớm nhằm bảo đảm việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi, không gây xáo trộn thị trường và đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 2.000 - 2.200 m³/ngày, với hệ thống phân phối gồm 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối và 733 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Với mạng lưới phân phối rộng khắp, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng và đồng bộ. Ngay sau khi có chủ trương triển khai, Sở đã làm việc với các DN đầu mối và thương nhân phân phối để thống nhất phương án cung ứng nguồn hàng, bảo đảm đủ lượng xăng E10 phục vụ thị trường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc gián đoạn nguồn cung trong quá trình chuyển đổi. Cùng với đó, các DN được yêu cầu rà soát, nâng cấp hệ thống bồn bể, cột bơm, đường ống dẫn phù hợp với đặc tính kỹ thuật của xăng E10. Đồng thời, Sở tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến chất lượng, nguồn gốc hàng hóa và niêm yết giá.

Người dân đổ xăng E10 tại cây xăng trên địa bàn phường Quy Nhơn. Ảnh: Hải Yến

* Hiện nay, nhiều người dân vẫn còn băn khoăn về chất lượng cũng như mức độ an toàn của xăng E10. Ông có thể thông tin rõ hơn về những ưu điểm, tính an toàn và khả năng sử dụng của loại nhiên liệu này đối với các phương tiện đang lưu hành?

- Đây là tâm lý dễ hiểu bởi bất kỳ loại nhiên liệu mới nào khi đưa vào sử dụng cũng cần có thời gian để người dân tiếp cận và làm quen. Tuy nhiên, thực tế cho thấy xăng E10 đã được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng trong thời gian dài và được đánh giá an toàn đối với động cơ phương tiện nếu sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Trước đây, Việt Nam đã triển khai xăng sinh học E5 nên người dân cũng dần quen với xu hướng sử dụng nhiên liệu sinh học. Với xăng E10, tỷ lệ ethanol cao hơn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với nhiều loại động cơ. Người dân có thể yên tâm sử dụng xăng E10 vì đây là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, góp phần giảm khí thải độc hại, hạn chế ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính. Việc sử dụng xăng E10 là xu hướng tất yếu trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh mà Việt Nam đang hướng tới. Ngoài ra, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm bảo đảm chất lượng nhiên liệu trước khi cung ứng ra thị trường. Việc quản lý từ khâu nhập hàng, phối trộn đến phân phối đều được thực hiện đúng quy định kỹ thuật, vì vậy người tiêu dùng có thể yên tâm trong quá trình sử dụng.

* Việc triển khai xăng E10 sẽ mang lại những lợi ích như thế nào đối với tỉnh trong định hướng phát triển xanh và bền vững?

- Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động liên quan đến an ninh năng lượng và môi trường, việc phát triển, sử dụng nhiên liệu sinh học có ý nghĩa rất quan trọng đối với mục tiêu phát triển bền vững. Trước hết, việc sử dụng xăng E10 góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn xăng dầu nhập khẩu, nâng cao khả năng chủ động về nguồn cung năng lượng trong nước. Đối với tỉnh, việc triển khai xăng E10 còn mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất nguyên liệu sinh học phục vụ chế biến ethanol nhiên liệu. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao giá trị nông sản, tạo thêm việc làm, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng xanh và bền vững. Về môi trường, lợi ích của xăng E10 rất rõ ràng khi giúp giảm lượng khí thải độc hại, góp phần hạn chế ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính. Điều này phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam. Việc triển khai xăng E10 không chỉ đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu mà còn thể hiện quyết tâm chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Với sự chuẩn bị đồng bộ của cơ quan quản lý, DN cùng sự đồng thuận của người dân, tỉnh kỳ vọng sẽ triển khai thành công lộ trình này, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế hiện đại, phát triển xanh trong tương lai.

* Xin cảm ơn ông!