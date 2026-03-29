Cả nước tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng sau 1 giờ tắt đèn

G.B (Theo NLĐO, NDO)

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026, cả nước đã tiết kiệm khoảng 463.000 kWh điện, tương đương hơn 1 tỷ đồng sau 1 giờ tắt đèn, tính từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28-3.

Cả nước đã tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng sau 1 giờ tắt đèn. Ảnh: Internet

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 do Bộ Công thương phát động, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và vận động trên phạm vi toàn quốc, góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Chỉ sau một giờ tắt đèn, cả nước đã tiết kiệm được khoảng 463.000 kWh điện, tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Giờ Trái đất là sự kiện thường niên quy mô toàn cầu, được khởi xướng từ năm 2007, đến nay đã thu hút sự tham gia của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, chương trình do Bộ Công Thương và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) đồng chủ trì, với sự hưởng ứng của 34 tỉnh, thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.

EVN luôn là một trong những đơn vị tích cực phối hợp triển khai, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhiều năm qua.

Đây là lần thứ 18 Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Sự kiện này đặc biệt diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế và an ninh trên thế giới biến động phức tạp, xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới gia tăng, nhất là tại một số khu vực sản xuất và trung chuyển năng lượng lớn của thế giới, tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và than trên thị trường quốc tế.

Những yếu tố trên không chỉ làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung mà còn đẩy giá năng lượng biến động mạnh, tạo áp lực lớn đối với các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, trong đó có Việt Nam.

Bởi vậy, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Với thông điệp "Sáng tạo Xanh - Tương lai Xanh", chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong sử dụng năng lượng, hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. EVN và các đơn vị thành viên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động truyền thông trên các nền tảng số như website, mạng xã hội, ứng dụng chăm sóc khách hàng; đồng thời tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành vi tiết kiệm điện.

Tập đoàn cũng yêu cầu các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực tại các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng và trụ sở đơn vị.

Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam đã vượt ra khỏi ý nghĩa của một sự kiện mang tính biểu tượng, từng bước chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể trong cộng đồng sau nhiều năm triển khai. Từ việc tắt đèn trong một giờ hưởng ứng chiến dịch, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình đã hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hợp lý trong sinh hoạt và sản xuất.

Sự kiện góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

