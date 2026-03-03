Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Net Zero

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Điều chỉnh thời điểm phát động Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 sang ngày 21-3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Bộ Công Thương điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ phát động toàn dân tiết kiệm điện và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 sang ngày 21-3 để phù hợp tình hình thực tế thay vì 7-3 như dự kiến.

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” nhằm bảo đảm quá trình triển khai được đồng bộ, hiệu quả và sát với điều kiện thực tế.

gio-trai-dat.jpg
Chiến dịch Giờ Trái đất được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 10-2-2026, Bộ Công Thương đã ban hành các công văn số 890/BCT-ĐCK, 891/BCT-ĐCK và 892/BCT-ĐCK gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan về việc phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng, dự kiến tổ chức từ ngày 7-3-2026.

Tuy nhiên, do ngày 15-3 cả nước tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức nhằm bảo đảm sự tập trung, thống nhất, đồng thời không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của các địa phương.

Theo kế hoạch điều chỉnh, Giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 được tổ chức theo 2 hình thức: trực tiếp tại Hà Nội vào sáng 21-3 và trực tuyến trên toàn quốc từ ngày 21-3 đến hết 11-4.

Các hoạt động truyền thông và vận động cộng đồng tiếp tục được tăng cường, hướng tới lan tỏa tinh thần sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, diễn ra từ ngày 21-3 đến 11-4 tại địa chỉ https://tietkiemnangluong.com.vn. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên.

Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào; góp phần thúc đẩy hình thành thói quen sử dụng năng lượng hợp lý, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

Đời sống

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Điện khí đang bị cản đường bởi 'tư duy lối mòn'

Điện khí đang bị cản đường bởi 'tư duy lối mòn'

Net Zero

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) là nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng, giảm phát thải so với nhiệt điện đảm bảo tính ổn định, linh hoạt cho hệ thống điện. Việt Nam đặt ra tham vọng lớn nhưng điện khí đang bị cản đường bởi tư duy lối mòn.

Thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải: Ðáp ứng tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu

Thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải: Ðáp ứng tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu

Net Zero

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành chiến lược kiểm soát phát thải, kiểm kê khí nhà kính định kỳ, xây dựng lộ trình giảm phát thải rõ ràng, tập trung vào các ngành phát thải cao như: sắt, thép, gỗ, may mặc, góp phần tái cấu trúc mô hình tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai.

Khu công nghiệp Trà Đa hướng đến mục tiêu công nghiệp xanh

Net Zero

(GLO)- Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai. Tại Khu công nghiệp Trà Đa, mục tiêu này được thực hiện bằng công nghệ sản xuất sạch, hệ thống xử lý nước thải tập trung, ý thức môi trường của doanh nghiệp hướng tới sản xuất xanh, bền vững.

Giao diện nền tảng trực tuyến Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam.

Ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam

Net Zero

(GLO)- Bộ Công Thương vừa ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là nền tảng trực tuyến chuyên biệt được thiết kế để kết nối cộng đồng các cá nhân, tổ chức, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và lan tỏa các công nghệ, giải pháp, mô hình sáng tạo trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mới đối với ô tô đang lưu hành.

Đề xuất lộ trình tiêu chuẩn khí thải mới cho ô tô

Net Zero

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mới đối với ô tô đang lưu hành, với mục tiêu kiểm soát ô nhiễm không khí và hướng đến phát triển giao thông bền vững. Trong đó, ưu tiên triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Khai thác vàng 'xanh'

Khai thác vàng 'xanh'

Net Zero

Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung Australia (CSIRO) vừa công bố giải pháp đột phá mang tên công nghệ xyanua hóa vàng bền vững giúp tăng hiệu suất thu hồi vàng; đồng thời tái chế lượng xyanua độc hại, mang lại lợi ích kép về kinh tế và môi trường.

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

Net Zero

(GLO)- Tại hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy hành động hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050” được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero trong điều kiện thực tiễn của Gia Lai.

null