Điều chỉnh thời điểm phát động Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 sang ngày 21-3

(GLO)- Bộ Công Thương điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ phát động toàn dân tiết kiệm điện và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 sang ngày 21-3 để phù hợp tình hình thực tế thay vì 7-3 như dự kiến.

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” nhằm bảo đảm quá trình triển khai được đồng bộ, hiệu quả và sát với điều kiện thực tế.

Chiến dịch Giờ Trái đất được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 10-2-2026, Bộ Công Thương đã ban hành các công văn số 890/BCT-ĐCK, 891/BCT-ĐCK và 892/BCT-ĐCK gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan về việc phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng, dự kiến tổ chức từ ngày 7-3-2026.

Tuy nhiên, do ngày 15-3 cả nước tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức nhằm bảo đảm sự tập trung, thống nhất, đồng thời không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của các địa phương.

Theo kế hoạch điều chỉnh, Giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 được tổ chức theo 2 hình thức: trực tiếp tại Hà Nội vào sáng 21-3 và trực tuyến trên toàn quốc từ ngày 21-3 đến hết 11-4.

Các hoạt động truyền thông và vận động cộng đồng tiếp tục được tăng cường, hướng tới lan tỏa tinh thần sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, diễn ra từ ngày 21-3 đến 11-4 tại địa chỉ https://tietkiemnangluong.com.vn. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên.

Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào; góp phần thúc đẩy hình thành thói quen sử dụng năng lượng hợp lý, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.