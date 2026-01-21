Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xe máy mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ ngày 1-7

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Theo quy định vừa được Bộ Xây dựng ban hành, đối với mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp mới sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ ngày 1-7.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (QCVN 29:2025/BXD) nhằm siết chặt kiểm soát ô nhiễm và nâng cao tiêu chuẩn môi trường trong lĩnh vực giao thông, giới hạn khí thải.

khi-thai.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: VOV

Theo quy định, mô tô 2 bánh là các loại xe có dung tích động cơ trên 50 cm³, trong khi xe gắn máy 2 bánh có dung tích không quá 50 cm³ và tốc độ thiết kế tối đa 50 km/h.

Các dòng xe này đều phải trải qua thử nghiệm, chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi lưu hành. Với những mẫu xe đã được phát triển sẵn đạt mức khí thải mới, doanh nghiệp có thể đăng ký thử nghiệm và chứng nhận sớm.

Theo Thông tư 70/2025, quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026, đối với trường hợp xe gắn máy sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

Trường hợp cơ sở sản xuất, lắp ráp; tổ chức, cá nhân nhập khẩu mô tô 2 bánh, xe gắn máy hai bánh đã có sản phẩm mẫu đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, nếu đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì có thể được thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận ATKT & BVMT theo quy định tại Thông tư này.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm phát thải từ xe 2 bánh - phương tiện chiếm tỷ lệ lớn tại Việt Nam; đồng thời, tạo áp lực để các nhà sản xuất đẩy nhanh việc nâng cấp công nghệ động cơ, hướng tới giao thông sạch và bền vững hơn trong những năm tới.

null