Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

(GLO)- Ngày 5-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước. Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và gần 30 doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Gia Lai có nhiều tiềm năng để tham gia thị trường carbon như: diện tích rừng tự nhiên lớn, đóng vai trò then chốt trong hấp thụ và lưu trữ carbon; nhiều dự án điện gió, điện mặt trời quy mô lớn; doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng quan tâm áp dụng giải pháp giảm phát thải, chuyển đối xanh...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: D.L

Tuy nhiên, ngoài những tiềm năng, lợi thế, Gia Lai còn nhiều khó khăn, thách thức khi tham gia vào thị trường carbon.

Ông An cho biết: Hội thảo có vai trò cập nhật các chính sách, quy định mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tháo gỡ khó khăn và định hướng các bước chuẩn bị cho địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Từ đó, tạo nền tảng, thúc đẩy Gia Lai tham gia chủ động, hiệu quả vào thị trường carbon, đóng góp tích cực vào mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

Tại hội thảo, một số chuyên gia, đại diện các đơn vị đã trình bày tham luận xoay quanh các vấn đề: tổng quan về thị trường carbon trong nước và quốc tế; lộ trình tham gia thị trường carbon trong nước; kinh nghiệm quốc tế và cơ hội tham gia thị trường carbon của các lĩnh vực tại tỉnh Gia Lai; các dự án rừng liên quan đến tín chỉ carbon trên địa bàn tỉnh...