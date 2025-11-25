Gần 220 đại biểu dự hội nghị quốc tế về khoa học Trái Đất và môi trường

(GLO)- Gần 220 đại biểu đến từ 28 quốc gia dự khai mạc hội nghị quốc tế tại Việt Nam về khoa học Trái Đất và môi trường lần thứ 5-2025 (iVCEES-2025) được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Hội nghị do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức.

iVCEES là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2021, nhằm tạo ra diễn đàn liên ngành, nơi các nhà nghiên cứu, thực hành và giáo dục có thể chia sẻ, thảo luận về kết quả nghiên cứu, xu hướng và những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực khoa học Trái Đất và môi trường.

Hội nghị thu hút đông đảo các đại biểu quốc tế. Ảnh: ICISE

Năm nay, các chủ đề chính của hội nghị gồm: địa chất; khoa học thuỷ quyển; vật liệu tiên tiến cho xử lý môi trường bền vững; đa dạng sinh học và tài nguyên thuỷ sinh; thuỷ văn và tài nguyên nước; viễn thám và ứng dụng; công nghệ mới nổi và các chủ đề liên ngành khác.

Các bài trình bày quan trọng tại phiên toàn thể về các vấn đề: Từ những tiến bộ gần đây đến các định hướng tương lai trong nghiên cứu khí hậu ở Đông Nam Á (GS. Phan Văn Tân); công nghệ đổi mới sáng tạo trong giám sát vùng ven biển (GS. Marco Abbiati); hoạt động núi lửa ở Việt Nam: nguyên nhân và ý nghĩa (PGS.TS Nguyễn Hoàng); vật liệu tái chế từ chất thải từ việc phá vỡ xây dựng (CDW) cho xử lý nước thải sinh hoạt phân tán và thu hồi tài nguyên (GS Trần Thị Việt Nga)...

Bên cạnh đó, hội nghị còn tổ chức ba phiên đặc biệt về các chủ đề: phóng xạ tự nhiên trong môi trường; khoa học khí quyển và khí hậu khu vực, tôn vinh quá trình nghiên cứu (GS. Phan Văn Tân, chuyên gia hàng đầu trong cộng đồng khí tượng-khí hậu Việt Nam và Đông Nam Á); phiên thảo luận chiến lược về rủi ro và tác động khí hậu châu Á, nhằm thiết lập hợp tác lâu dài về khoa học-tác động-xã hội và liên kết đa quy mô giữa khí hậu, không khí và nước cho phát triển bền vững trong các lĩnh vực sức khỏe, lương thực và năng lượng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ICISE

Đặc biệt, hội nghị còn tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về hệ thống kết hợp mô hình khí hậu khu vực và mô hình đại dương (RegCM-SYMPHONIE). Khóa đào tạo do TS. Marine Herrmann, TS. Nadia Ayoub, TS. Quentin Desmet (Phòng Thí nghiệm Địa vật lý, Không gian và Hải dương học-LEGOS, Pháp) cùng PGS.TS Ngô Đức Thành (USTH) chủ trì, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ trong khu vực Đông Nam Á về hệ thống mô hình kết hợp.

Hội nghị cũng tạo cơ hội cho sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ trình bày nghiên cứu tại các phiên báo cáo song song và phiên trình bày poster, nhận được góp ý từ các nhà khoa học uy tín, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, hình thành cộng đồng khoa học liên ngành và thúc đẩy nghiên cứu gắn kết với thực tiễn trong lĩnh vực khoa học Trái Đất và môi trường.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: ICISE

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nhìn nhận: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường đang trở thành những thách thức toàn cầu, sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và những người thực hành trong lĩnh vực khoa học Trái Đất và môi trường cùng chia sẻ tri thức, thảo luận về xu hướng mới và gợi mở những giải pháp hướng tới phát triển bền vững.

Với sự hội tụ của tri thức, tinh thần hợp tác và trách nhiệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tin tưởng hội nghị sẽ mở ra nhiều trao đổi học thuật giá trị, góp phần gợi mở các hướng nghiên cứu và giải pháp phục vụ phát triển bền vững của đất nước.