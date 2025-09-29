Hơn 30 giáo sư, nhà khoa học quốc tế tham dự hội nghị về vi khuẩn và tế bào chủ

(GLO)- Sáng 29-9, hơn 30 giáo sư, nhà khoa học và nghiên cứu sinh đến từ 12 quốc gia tham dự hội nghị quốc tế “Tương tác giữa vi khuẩn gây bệnh và tế bào vật chủ” tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Nhiên

Hội nghị do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE phối hợp cùng Viện Pasteur (Pháp), Viện Cochin (Pháp) và Đại học Paris-Saclay (Pháp) tổ chức.

Tham gia hội nghị có các diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực, tiêu biểu như: Giáo sư Philippe Sansonetti, Viện Pasteur (Pháp); Giáo sư Gad Frankel, Imperial College London (Vương Quốc Anh); Giáo sư Guy Trần Văn Nhiều, Đại học Paris-Saclay (Pháp); TS Sandrine Bourdoulous, Viện Cochin (Pháp)...

Các giáo sư đến từ nhiều quốc gia trên thế giới dự khai mạc hội nghị. Ảnh: An Nhiên

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam-Giám đốc ICISE, cho biết: Hội nghị lần này quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sinh học nhiễm trùng, nhằm tìm hiểu và làm sáng tỏ các cơ chế nền tảng trong mối tương tác giữa vi sinh vật và vật chủ. Đây là dịp để giới nghiên cứu chia sẻ những phát hiện mới nhất, đồng thời thảo luận các hướng tiếp cận tiên tiến nhằm đối phó hiệu quả với các thách thức y tế toàn cầu như kháng kháng sinh và sự xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm mới.

Giáo sư Trần Thanh Vân phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: An Nhiên

Hội nghị xoay quanh các vấn đề cốt lõi như: vi sinh học tế bào của vi khuẩn nội bào, tập trung vào cơ chế xâm nhập tế bào vật chủ, khả năng thích nghi chuyển hóa và né tránh miễn dịch của vi khuẩn; đáp ứng miễn dịch và cơ chế phòng vệ nội bào; vai trò của hệ vi sinh vật trong sức khỏe và bệnh tật, nhấn mạnh đến tác động của hệ vi sinh trong việc duy trì cân bằng nội môi và ảnh hưởng đến cả bệnh truyền nhiễm lẫn không truyền nhiễm; cũng như cơ chế gây bệnh của vi khuẩn và các chiến lược điều trị mới...

Các nghiên cứu sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tỏ ra hào hứng với các chủ đề mà hội nghị truyền tải. Ảnh: An Nhiên

Trong khuôn khổ hội nghị còn có gần 30 báo cáo khoa học cùng phiên trình bày poster, tạo nên một không gian học thuật cởi mở, thúc đẩy trao đổi chuyên môn, khuyến khích hợp tác nghiên cứu và gợi mở nhiều hướng tiếp cận mới. Với nội dung phong phú và tính cập nhật cao, hội nghị không chỉ góp phần làm rõ các cơ chế sinh học của bệnh truyền nhiễm mà còn mở ra các triển vọng ứng dụng trong y học hiện đại.