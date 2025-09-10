Dự kiến hỗ trợ 400.000 USD/năm cho ICISE để phát triển 4 hướng nghiên cứu

(GLO)- Chiều 10-9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cùng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) về vấn đề nâng tầm ICISE để đóng góp hiệu quả cho sự phát triển khoa học công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trương Trang

Tại buổi làm việc, GS. Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE-cho biết: Thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp với GS. Trần Thanh Vân và GS. Lê Kim Ngọc vào ngày 6-6-2025, ICISE đã nỗ lực mời thêm nhiều nhà khoa học danh tiếng đến Việt Nam tham gia các sự kiện khoa học tại ICISE.

Đặc biệt, Trung tâm đã thuyết phục thành công TS. Nguyễn Xuân Dũng, hiện công tác ở Viện nghiên cứu tiên tiến Hàn Quốc về làm việc tại Viện IFIRSE để phát triển hướng nghiên cứu về Vật lý lượng tử.

Bên cạnh đó, những dự án lớn trong lĩnh vực: vũ trụ, hải dương học, môi trường… đang được xúc tiến với sự hỗ trợ tích cực từ phía Pháp. GS. Trần Thanh Vân cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ để các nhà khoa học trẻ, có năng lực sẽ làm việc lâu dài, ổn định tại đây trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trương Trang

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của ICISE trong sự phát triển khoa học công nghệ của địa phương cũng như của quốc gia. Đồng thời, khẳng định lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách cũng như kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nếu có để ICISE phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển khoa học công nghệ của tỉnh và Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị ICISE hoàn tất hồ sơ dự toán kinh phí hằng năm đối với 4 hướng nghiên cứu chính của Trung tâm (vật lý Neutrino, vật lý thiên văn, vật lý lượng tử, vật lý sinh học) để tỉnh có căn cứ hỗ trợ theo mức dự kiến 400.000 USD/năm trong 2 năm đầu.

Ngoài ra, đối với kinh phí phát sinh cho việc tổ chức các hội nghị khoa học, các lớp học trong năm 2025, UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ Trung tâm 1,9 tỷ đồng để tiếp tục tổ chức tốt các hội thảo, hội nghị, lớp học đã đề ra.

Đối với Dự án Trạm quan trắc Hải dương học và Trạm thu tín hiệu vệ tinh BIOMASS, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị ICISE tiếp tục làm việc với nhóm nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu hàng không vũ trụ Pháp (CNES) và Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) để trao đổi, thống nhất về dự toán kinh phí và hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn lãnh đạo ICISE sớm bổ sung danh sách nhân sự nòng cốt của Trung tâm; có cuộc gặp mặt, làm việc với UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất để cùng hỗ trợ GS. Trần Thanh Vân xây dựng ICISE trở thành một địa điểm giao lưu khoa học, trao đổi học thuật đặc biệt của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, cũng như phát triển và nâng tầm Viện nghiên cứu khoa học và giáo dục liên ngành thuộc ICISE ngày một lớn mạnh.