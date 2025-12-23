Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(GLO)- Chiều 23-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về tình hình hoạt động thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, cùng các Phó Tổng Biên tập và lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền

Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và đoàn công tác, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh đã thông tin những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong năm 2025.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Sau sáp nhập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, hạ tầng kỹ thuật nhưng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động xuyên suốt; đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên 4 loại hình báo chí.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả; hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của cơ quan báo chí địa phương, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, có sức lan tỏa rộng.

Đặc biệt là tuyên truyền các chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ xã, phường trong tỉnh; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030…

Các phòng chuyên môn tích cực đổi mới phương pháp quản lý, điều hành; đội ngũ phóng viên, biên tập viên phát huy tinh thần trách nhiệm, có nhiều sáng tạo trong quá trình thực hiện tác phẩm báo chí.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Trong năm, đội ngũ phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã tích cực tham gia các giải báo chí, liên hoan chuyên ngành và đạt được nhiều giải báo chí quan trọng.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan và các đoàn thể được quan tâm thực hiện. Các quy chế, quy định, nội quy làm việc từng bước được rà soát, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ sau sáp nhập.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác xây dựng cơ quan sau sáp nhập vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động.

Cụ thể, công tác sắp xếp, bố trí nhân sự ở một số vị trí còn gặp khó; việc tinh giản, cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm cần thêm thời gian và lộ trình phù hợp.

Nguồn lực tài chính còn hạn chế; cơ chế tự chủ tài chính trong điều kiện cơ quan báo chí hợp nhất với quy mô lớn đặt ra nhiều áp lực đối với công tác quản lý, điều hành và bảo đảm đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật tuy được kế thừa nhưng còn phân tán, chưa đồng bộ; một số trang thiết bị đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất chương trình, tác phẩm báo chí chất lượng cao trên nhiều nền tảng.

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát sóng còn nhiều bất cập, nhất là hệ thống điện và đường truyền lên Trạm phát sóng Vũng Chua. Việc xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và chuyển đổi số toàn diện chưa được triển khai đồng bộ…

Đồng thời, quan tâm đầu tư điện cáp ngầm từ Trạm ra-đa thời tiết Quy Nhơn lên Vũng Chua; tuyến cáp quang từ Trung tâm Tổng khống chế tại số 21-23 Mai Xuân Thưởng lên Vũng Chua để đảm bảo tín hiệu ổn định.

Cùng với đó, đồng ý cho Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai triển khai Đề án xây dựng trung tâm sản xuất chương trình, tòa soạn hội tụ và trụ sở làm việc để đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số, nhu cầu phòng làm việc cho đội ngũ viên chức, người lao động; bảo đảm cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả các loại hình báo chí đa phương tiện.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác báo chí đến cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan; công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng định hướng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận xã hội và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, người lao động.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng các tuyến bài phân tích, bình luận, phóng sự điều tra, chuyên đề; nâng cao chất lượng thông tin trên nền tảng số, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin nhanh, đa dạng của nhân dân.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất nội dung theo hướng đa nền tảng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo… trong sản xuất, quản lý, phát hành.

Tăng cường nhiều biện pháp để thu hút quảng cáo, kêu gọi tài trợ, liên kết sản xuất chương trình; nâng cao chất lượng nội dung các chương trình của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trên nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút khán giả, duy trì nguồn thu, đảm bảo chi phí cho hoạt động và tăng thu nhập cho viên chức, người lao động.

Tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí địa phương

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ các đề xuất, kiến nghị của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đánh giá cao công tác tuyên truyền, thông tin nhanh chóng các sự kiện quan trọng của tỉnh trong thời gian qua của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Đơn vị cũng đã làm tốt công tác phối hợp với Ban trong tuyên truyền, định hướng dư luận, lan tỏa sâu rộng các chương trình mục tiêu quốc gia, truyền thông phát triển du lịch…

Đặc biệt, trong đợt bão lũ vừa qua, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã không ngại khó tiếp cận cơ sở, thông tin kịp thời công tác phòng - chống bão lũ của tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cần chủ động rà soát, tiến hành sắp xếp lại bộ máy các phòng theo Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu rà soát, tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn; tính toán việc sắp xếp đội ngũ phóng viên, biên tập viên ở 2 cơ sở nhằm đảm bảo thông tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện, sự việc ở 2 khu vực Đông và Tây Gia Lai.

Đơn vị cũng cần đầu tư, nghiên cứu cải tiến cả nội dung và hình thức, chất lượng đường truyền nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc cũng như nâng cao thương hiệu của cơ quan báo chí địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn sau sáp nhập nhưng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đoàn kết, nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, thông suốt trên cả 4 loại hình báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh.

Đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh: Ban Biên tập cần rà soát, đánh giá tổng thể lại Đề án xây dựng trung tâm sản xuất chương trình, tòa soạn hội tụ và trụ sở làm việc để có điều chỉnh phù hợp với điều kiện hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Biên tập tiếp tục rà soát, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện và yêu cầu hoạt động sau sáp nhập.

Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đáp ứng yêu cầu làm báo trong tình hình mới, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên trẻ, đội ngũ làm báo tiếng dân tộc, bảo đảm tính kế thừa.

Ban Biên tập cũng cần quan tâm quản lý chặt chẽ công tác tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gắn thực hiện cơ chế tự chủ với bảo đảm đời sống, thu nhập chính đáng cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Huỳnh Kiên tham gia phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Các sở, ngành liên quan đồng hành hỗ trợ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cũng như đầu tư cơ sở, hạ tầng, giúp cơ quan báo chí địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.