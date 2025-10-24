Giúp em viết tiếp ước mơ đến trường

(GLO)- Bằng tấm lòng sẻ chia và tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, một số tổ chức Đoàn trong tỉnh đã triển khai các mô hình thiết thực để bắc những nhịp cầu yêu thương, nâng bước học sinh khó khăn tiếp tục hành trình chinh phục tri thức.

Chia sẻ qua những việc làm thiết thực

Nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, từ ngày 5-7-2025, Đoàn xã Tuy Phước phối hợp cùng Chi đoàn Agribank Tuy Phước-Vân Canh thực hiện chương trình “Tuổi trẻ đồng hành chia sẻ”.

Ban Chấp hành Đoàn xã Tuy Phước phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các trường học khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh từng em. Mỗi tuần đều có ít nhất một phần quà là nhu yếu phẩm, quần áo, tập vở hoặc hỗ trợ thêm tiền mặt tùy vào tình hình thực tế, được trao đến tay một học sinh thuộc đối tượng trong chương trình.

Đoàn xã Tuy Phước phối hợp cùng Chi đoàn Agribank Tuy Phước- Vân Canh tặng quà cho em Lê Nguyễn Cẩm Tiên. Ảnh: ĐVCC

Ngày 19-10, Đoàn xã Tuy Phước phối hợp cùng Chi đoàn Agribank Tuy Phước-Vân Canh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng em Lê Nguyễn Cẩm Tiên, học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì (xã Tuy Phước) phần quà trị giá 1 triệu đồng. Trong căn nhà nhỏ ở khu phố Luật Lễ, em Tiên ngoan ngoãn phụ giúp bà nội Trần Thị Tòng (72 tuổi) nhặt rau, chuẩn bị bữa cơm trưa.

Nhìn đứa cháu nhỏ, bà Tòng không kìm được nước mắt: “Tiên có bố mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa. Tôi sức khỏe yếu, chỉ kiếm được ít tiền từ gánh bánh hỏi vào buổi sáng để trang trải cuộc sống. Cháu rất chăm ngoan, lễ phép. Tôi mong mình có đủ sức để nuôi cháu khôn lớn”.

Một trường hợp khác được Đoàn xã Tuy Phước kịp thời hỗ trợ là em Đỗ Lê Trà My (lớp 8A4, Trường THCS Phước Lộc). Hoàn cảnh của My đặc biệt khó khăn: Ba em mắc bệnh ung thư gan giai đoạn 3, lại từng bị tai nạn nghiêm trọng dẫn đến mất khả năng lao động. Gánh nặng nuôi 3 đứa con ăn học đặt hết lên đôi vai gầy của người mẹ. Bản thân My cũng vừa trải qua phẫu thuật ung thư vú vào ngày 9-8. Dù vậy, em vẫn giữ nụ cười lạc quan, không ngừng cố gắng trên con đường học tập.

Đoàn xã Tuy Phước đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng em My 3,5 triệu đồng. “Không chỉ có giá trị về vật chất mà món quà còn là nguồn động viên tinh thần để em và gia đình có thêm nghị lực vượt qua những ngày gian khó”-My xúc động chia sẻ.

Anh Lê Huy Thục-Bí thư Đoàn xã Tuy Phước cho biết: Tất cả thông tin về chương trình đều được công khai, minh bạch trên fanpage Tuổi trẻ Tuy Phước, thu hút sự quan tâm, lan tỏa yêu thương từ cộng đồng. Sau 16 tuần triển khai, chương trình đã giúp đỡ được 16 em thiếu nhi khó khăn. ĐVTN còn thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ các em trong cuộc sống như hỗ trợ ngày công sửa nhà, kèm cặp ôn tập miễn phí...

Lớp học ấm áp tình thương nơi phố núi

Đoàn phường Thống Nhất phối hợp cùng Cơ sở dạy thêm Tương Lai tặng quà cho các em học sinh tham gia lớp học miễn phí. Ảnh: Chu Hằng

Ngày 19-10, Đoàn phường Thống Nhất phối hợp cùng Cơ sở dạy thêm Tương Lai (hẻm 121 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất) khai giảng lớp học miễn phí, dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (phường Thống Nhất).

Hiện tham gia lớp học có 28 học sinh được ôn tập, củng cố kiến thức ở các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Khoa học tự nhiên. Đứng lớp giảng dạy là 14 thành viên của CLB Tri thức tương lai, gồm các giáo viên giàu kinh nghiệm, hiện đang công tác tại các trường công lập và tư thục trên địa bàn phía Tây tỉnh. Lớp học diễn ra đều đặn vào buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy và học cả ngày vào Chủ nhật.

Em Nguyễn Đức Bảo Nguyên-học sinh lớp 9.3 Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân, tâm sự: “Gia đình em gặp nhiều khó khăn. Mẹ là lao động chính, làm thuê nhiều việc để nuôi các con ăn học. Em rất vui khi được học thêm miễn phí để ôn tập và củng cố kiến thức trên lớp”.

Học sinh khó khăn Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân được tham gia lớp ôn tập kiến thức miễn phí. Ảnh: Chu Hằng

Theo thầy Trần Vũ Luân-giáo viên Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (phường Diên Hồng), Chủ nhiệm CLB Tri thức tương Lai, giáo án tại lớp học được xây dựng bám sát chương trình học chính khóa, giúp học sinh dễ tiếp thu hơn. Đặc biệt, với những em mới tham gia, giáo viên đều kiểm tra đánh giá năng lực ban đầu để nắm trình độ, từ đó xây dựng phương pháp giảng dạy phù hợp, giúp từng học sinh tiến bộ nhanh nhất có thể.

Anh Hồ Đức Công-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường-cho biết: “Đoàn phường cũng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tài liệu, sách vở và học bổng khuyến khích tinh thần học tập của các em. Lớp học đặt mục tiêu duy trì đến cuối năm học 2025 - 2026, giúp học sinh nâng cao kiến thức, đạt kết quả cao trong học tập”.