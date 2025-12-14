Gia Lai: Sôi nổi, ý nghĩa Ngày Thanh niên cùng hành động

(GLO) - Chiều 13-12, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: D.L

Trong khuôn khổ chương trình, vòng chung kết Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025 đã diễn ra với 10 dự án tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm, giáo dục, trí tuệ nhân tạo, thời trang bền vững, bảo tồn giá trị văn hóa bản địa…

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho dự án NEP 1995 - Nước Nếp Lên Men đầu tiên tại Việt Nam (tác giả Ngô Thảo Vương, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh); giải nhì cho dự án Nông sản số Tây Nguyên - Chuối xanh & Sầu riêng sấy thăng hoa đạt chuẩn quốc tế (tác giả Hồ Thị Hoài Thu, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh).

Ban Tổ chức trao giải nhất cho dự án NEP 1995-Nước Nếp Lên Men đầu tiên tại Việt Nam.

﻿Ảnh: D.L

Giải ba được trao cho dự án FTES-Nền tảng AI - Learning tiên phong cho người học Công Nghệ (tác giả Nguyễn Anh Khoa, phường An Bình).

Giải triển vọng trao cho dự án Bộ công cụ ứng dụng trong dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm lớp 7 nhằm đẩy lùi bệnh "vô cảm" (tác giả Lâm Cẩm Giang, xã Chư Sê). Cùng với đó là 6 giải khuyến khích.

Các nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: D.L

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng tuyên dương 23 nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác và 30 gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.