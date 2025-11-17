Báo Gia Lai điện tử

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Mỗi mảnh đời, một câu chuyện

Thông qua một số phần giao lưu được Ban Tổ chức khéo léo sắp xếp, các em học sinh làm quen với không khí chương trình và tự tin hơn, dần mở lòng chia sẻ. Nhờ đó, mỗi câu chuyện là một lát cắt, nơi những nỗ lực vượt lên nghịch cảnh của từng em hiện lên rõ nét…

trao-hoc-bong-vi-tuong-lai-viet-nam-10.jpg
Phần giao lưu với học sinh mang lại nhiều xúc động. Ảnh: D.L

Nguyễn Thị Xuân Diệu (lớp 12A3, Trường THPT Ngô Lê Tân, xã Đề Gi) là một trong những học sinh được mời giao lưu trong chương trình.

Gia đình Diệu thuộc hộ nghèo, bố khiếm thính, không có việc làm ổn định; mẹ là trụ cột, quanh năm gắn với ruộng đồng để lo cho các con ăn học. Diệu tranh thủ phụ mẹ mọi việc có thể: bóc hạt điều, đan nhựa giả mây, quán xuyến việc nhà để mẹ đỡ vất vả.

tang-hoc-bong-vi-tuong-lai-viet-nam-8-5866.jpg
Các bạn học sinh chia sẻ câu chuyện của mình tại chương trình. Ảnh: D.L

Nhận học bổng “Vì tương lai Việt Nam”, Diệu xúc động: “Em thấy như mình vừa được tiếp thêm một điểm tựa. Điều quý nhất không chỉ là số tiền, mà là cảm giác được lắng nghe và được tin tưởng. Em sẽ cố gắng hơn để mẹ bớt lo và để sau này có thể giúp lại gia đình, giúp những bạn có hoàn cảnh giống mình”.

Khó khăn còn đè nặng hơn với Ngô Thiên (lớp 9A2, Trường THCS Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông). Từ lớp 1 đến lớp 4, Thiên sống với bố. Sau đó, em về ở nhà ngoại cùng mẹ. Thế rồi, cơn bão số 13 ập đến, làm sập nhà, đồ đạc hư hỏng, em phải tiếp tục sang nhà họ hàng ở tạm. Mẹ em làm việc bấp bênh, khi đi dọn vệ sinh, khi chài lưới, nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan và dạy con “coi khó khăn là bài học”.

trao-hoc-bong-vi-tuong-lai-viet-nam-6-5111.jpg
Hình ảnh Thiên cùng ngôi nhà đổ sập sau cơn bão số 13 khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ảnh: ĐVCC

Nhận học bổng “Ngăn dòng bỏ học” và phần quà trị giá 5 triệu đồng từ nhà hảo tâm gửi tặng, Thiên bày tỏ: “Mẹ hay nói rằng khóc cũng không giải quyết được gì, nên em luôn cố gắng vui vẻ. Điều em sợ nhất là không còn người thân bên cạnh.

Nhận học bổng này, em cảm thấy mình được nâng đỡ để tiếp tục đến trường. Em mong một ngày được trở thành phóng viên để kể lại những câu chuyện tử tế quanh mình”.

trao-hoc-bong-vi-tuong-lai-viet-nam-9.jpg
Dù gia đình thuộc diện hộ nghèo, gặp nhiều khó khăn nhưng Thiên luôn lạc quan và nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ của mình. Ảnh: D.L

Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn-cho biết: “Nhiều học sinh có mặt tại đây là những trường hợp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 13: nhà cửa hư hỏng, điều kiện sinh hoạt và học tập bị đảo lộn.

Vì vậy, những suất học bổng này không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần để các em vững tin tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ”.

trao-hoc-bong-vi-tuong-lai-viet-nam-3.jpg
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

Kết nối yêu thương, tiếp sức đến trường

Tại chương trình, Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã trao 40 suất học bổng “Vì tương lai Việt Nam” (5 triệu đồng/suất) cho học sinh bậc trung học phổ thông tại phường Hoài Nhơn Đông và các xã Phù Mỹ Đông, An Lương, Đề Gi, Cát Tiến.

trao-hoc-bong-vi-tuong-lai-viet-nam-1.jpg
Trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam” cho học sinh tại chương trình. Ảnh: D.L

Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ dành tặng 30 suất học bổng “Ngăn dòng bỏ học” (2 triệu đồng/suất) cho học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở tại các phường: An Nhơn Đông, Quy Nhơn Đông cùng các xã: Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông.

Chị Phạm Thị Thảo Linh-Ủy viên Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết: Với mong muốn những món quà nhỏ từ chương trình sẽ giúp học trò các xã, phường tuyến biển ổn định cuộc sống, sớm trở lại trường học, ekip thực hiện chương trình đã phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn Gia Lai, chính quyền và Đoàn cơ sở để trực tiếp đến từng nhà, lắng nghe từng câu chuyện để lựa chọn đúng những trường hợp thật sự khó khăn.

trao-hoc-bong-vi-tuong-lai-viet-nam-7.jpg
Ekip thực hiện chương trình trực tiếp gặp gỡ để hiểu rõ hoàn cảnh của các em học sinh. Ảnh: ĐVCC

“30 năm qua, Học bổng “Vì tương lai Việt Nam” đã ươm lên nhiều hạt mầm hi vọng. Không ít em từng nhận học bổng nay đã trưởng thành và lan tỏa tinh thần sống tử tế. Dù hoàn cảnh thay đổi ra sao, hành trình ý nghĩa này vẫn sẽ tiếp tục, để mỗi học sinh vững niềm tin và bền nghị lực hướng tới tương lai tươi sáng hơn”-chị Linh nhấn mạnh thêm.

trao-hoc-bong-vi-tuong-lai-viet-nam-4.jpg
Chị Phạm Thị Thảo Linh-Ủy viên Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ chia sẻ tại chương trình. Ảnh: D.L

Học bổng “Vì tương lai Việt Nam” là sáng kiến của ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ, đồng hành cùng học sinh trung học phổ thông từ năm 1995. Từ năm 2013, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, chương trình đã trao gần 5.000 suất học bổng trị giá hơn 11 tỷ đồng cho học sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc. Năm 2025, “Vì tương lai Việt Nam” tiếp tục tặng 200 suất cho học sinh vượt khó, học tốt ở 5 tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa, Gia Lai, Lâm Đồng, An Giang.

Từ năm 2019 đến nay, chương trình đã 5 lần đồng hành với Tỉnh đoàn Gia Lai trao học bổng trị giá 625 triệu đồng cho học sinh khó khăn.

