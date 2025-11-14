Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cho 3 anh em trong phóng sự “Khoảng trống cần được lấp đầy”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 14-11, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp cùng Trường THCS Trần Phú (phường Hội Phú) tổ chức trao tiền hỗ trợ cho trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự chương trình có ông Đoàn Minh Dưỡng-Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Phú; Hội Cha mẹ học sinh nhà trường, các nhà hảo tâm và đông đảo học sinh trong trường.

1-new.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng (bìa phải) trao bảng tượng trưng hỗ trợ của bạn đọc cho 2 anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa. Ảnh: Bảo Ngọc

Ngày 26-10, phóng sự “Khoảng trống cần được lấp đầy” thuộc chương trình "Cùng em đến trường" do Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thực hiện ghi nhận về hoàn cảnh của 3 anh em có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vượt khó bám lớp, bám trường được xuất bản trên baogialai.com.vn. Trong đó, 2 anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa và Nguyễn Ngọc Gia Linh là học sinh lớp 7/8 của Trường THCS Trần Phú.

Cảm động trước hoàn cảnh của 3 anh em, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, hỗ trợ cho gia đình các em và gửi về tài khoản từ thiện của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

2-new.jpg
Chương trình "Cùng em đến trường" kêu gọi sự chung tay của cộng đồng nhằm giúp đỡ các em học sinh khó khăn có thêm điều kiện đến trường. Ảnh: Bảo Ngọc

Tại chương trình, ông Đoàn Minh Dưỡng-Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao bảng tượng trưng số tiền 51.150.000 đồng cho 2 em với sự chứng kiến của Ban Giám hiệu nhà trường.

Số tiền này sẽ được gửi vào sổ tiết kiệm do em Nguyễn Ngọc Nghĩa đứng tên, được mở tại Vietinbank Gia Lai. Trước đó, các nhà hảo tâm cũng đã đưa em Nguyễn Ngọc Nghĩa đến cơ quan chức năng để làm căn cước công dân.

tempimagewgzcor.jpg
Đại diện Hội Cha mẹ học sinh Trường THCS Trần Phú trao học bổng cho 2 anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa. Ảnh: Bảo Ngọc

Dịp này, Câu lạc bộ guitar Thầy và Trò Pleiku cũng cam kết hỗ trợ 1,4 triệu đồng/tháng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 400 ngàn đồng nhu yếu phẩm). Hội Cha mẹ học sinh của trường cũng trao số tiền 2,1 triệu đồng cho các em.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khoảng trống cần được lấp đầy

Khoảng trống cần được lấp đầy

(GLO)- Chương trình "Cùng em tới trường" hôm nay sẽ là câu chuyện về ba anh em ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai-những đứa trẻ học cách yêu thương, đùm bọc nhau để lớn lên giữa những mất mát và thiếu thốn nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 8-11, ông Mai Tiến Dũng (46 tuổi, trú tại phường Bình Định) đã gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh đã kịp thời cứu cha mẹ của ông (đều đã trên 70 tuổi) ra khỏi căn nhà bị sập do cơn bão số 13.

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 6-11, được sự ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), đại diện Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã trao 20 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân Nay Hil (ở làng Kênh Hmek, xã Ia Le). Đây là trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp, không có thẻ BHYT, gia đình khó khăn.

Một cơ sở mua gom, tập kết, sơ chế phế liệu tại xóm Thái gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân. Ảnh: C.L

Nguy cơ ô nhiễm, mất an toàn từ những “xóm phế liệu” ở Phù Cát

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông (ATGT). Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến chính quyền, cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn kéo dài.

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sở Nội vụ Gia Lai vừa có Công văn về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đối với bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần.

null