Hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cho 3 anh em trong phóng sự “Khoảng trống cần được lấp đầy”

Tham dự chương trình có ông Đoàn Minh Dưỡng-Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Phú; Hội Cha mẹ học sinh nhà trường, các nhà hảo tâm và đông đảo học sinh trong trường.

Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng (bìa phải) trao bảng tượng trưng hỗ trợ của bạn đọc cho 2 anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa. Ảnh: Bảo Ngọc

Ngày 26-10, phóng sự “Khoảng trống cần được lấp đầy” thuộc chương trình "Cùng em đến trường" do Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thực hiện ghi nhận về hoàn cảnh của 3 anh em có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vượt khó bám lớp, bám trường được xuất bản trên baogialai.com.vn. Trong đó, 2 anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa và Nguyễn Ngọc Gia Linh là học sinh lớp 7/8 của Trường THCS Trần Phú.

Cảm động trước hoàn cảnh của 3 anh em, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, hỗ trợ cho gia đình các em và gửi về tài khoản từ thiện của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Chương trình "Cùng em đến trường" kêu gọi sự chung tay của cộng đồng nhằm giúp đỡ các em học sinh khó khăn có thêm điều kiện đến trường. Ảnh: Bảo Ngọc

Tại chương trình, ông Đoàn Minh Dưỡng-Phó Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao bảng tượng trưng số tiền 51.150.000 đồng cho 2 em với sự chứng kiến của Ban Giám hiệu nhà trường.

Số tiền này sẽ được gửi vào sổ tiết kiệm do em Nguyễn Ngọc Nghĩa đứng tên, được mở tại Vietinbank Gia Lai. Trước đó, các nhà hảo tâm cũng đã đưa em Nguyễn Ngọc Nghĩa đến cơ quan chức năng để làm căn cước công dân.

Đại diện Hội Cha mẹ học sinh Trường THCS Trần Phú trao học bổng cho 2 anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa. Ảnh: Bảo Ngọc

Dịp này, Câu lạc bộ guitar Thầy và Trò Pleiku cũng cam kết hỗ trợ 1,4 triệu đồng/tháng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 400 ngàn đồng nhu yếu phẩm). Hội Cha mẹ học sinh của trường cũng trao số tiền 2,1 triệu đồng cho các em.