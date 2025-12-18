Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Thư mời cộng tác với giai phẩm Gia Lai Xuân Bính Ngọ 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ xuất bản số báo đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề BẢN HÒA CA RỪNG - BIỂN.

green-blue-cute-colorful-thank-you-letter-13.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 3-12, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), thay mặt Hệ thống Y tế Hùng Vương, ông Nguyễn Thi-Phó Tổng Giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trao 400 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

null