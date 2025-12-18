Thư mời cộng tác với giai phẩm Gia Lai Xuân Bính Ngọ 2026

Đánh giá bài viết
Ra mắt mô hình “Gia đình văn hóa số” tại phường An Nhơn Bắc
(GLO)- Sáng 17-12, tại phường An Nhơn Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt thí điểm mô hình “Gia đình văn hóa số”.
(GLO)- Mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ xuất bản số báo đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề BẢN HÒA CA RỪNG - BIỂN.
(GLO)- Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.
(GLO)- Công an xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) vừa trao trả lại 7 triệu đồng cùng các giấy tờ cá nhân cho chị Đinh Thị Sáu (trú thôn Lũh Ngó, xã Ia Hrú) là chủ nhân đã đánh rơi tài sản.
(GLO) - Công an xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Phạm Thị Thu Thủy (SN 1979, trú làng H’rak, xã Mang Yang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
(GLO)- Sau cơn bão số 13, các địa phương đã khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại về nhà cửa để đề xuất hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, việc thông tin lại kết quả còn chưa kịp thời và rõ ràng, khiến dư luận băn khoăn về tính minh bạch, công bằng.
Chỉ vì vài lượt like, share, một hành vi vi phạm pháp luật đã bị đẩy lên mức độ nghiêm trọng hơn, gây mất an ninh trật tự...
(GLO)- Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.
(GLO)- Chiều 9-12, tại số nhà 126 Lý Nam Đế (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), 2 xe tải chở 15 tấn nhu yếu phẩm của Team “Bà con Gia Lai Tây” đã khởi hành hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Lâm Đồng.
(GLO)- Gia đình chúng tôi vô cùng cảm tạ.
(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.
(GLO)- Hơn 1 tháng qua, chị H’Yơng (làng Phung, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phải đóng cửa kín mít để tránh khói bụi từ lò sấy cà phê của gia đình ông Nguyễn Quang Sáng bay vào nhà.
(GLO)- Lũ lụt đã làm thay đổi dòng chảy suối Ia Rsai, gây sạt lở đất nông nghiệp và nhà ở của nhiều hộ dân thôn Quỳnh Phụ (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), đẩy họ vào tình trạng bất an, lo lắng. Cuộc sống người dân bị đảo lộn khi nguy cơ sạt lở ngày càng hiện hữu.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 10-12 đến 16-12.
(GLO)- Sáng 6-12, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai và Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn xã Chư Păh và xã Ia Khươl.
(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.
(GLO)- Sáng 6-12, ông Trần Việt Quang-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước trong lúc chèo thúng ra sông Hà Thanh để nhặt bóng.
(GLO)- Chiến dịch “làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên.
(GLO)- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư 69/2025/TT-BNNMT quy định về Danh mục loài ngoại lai xâm hại.
(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.
(GLO)- Sáng 4-12, Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai) đã ra thông báo truy tìm người mất tích với Trần Quang Mạnh (SN 2005, trú tại xã Ayun) đã mất liên lạc với gia đình gần 1 tháng nay.
(GLO)- Sáng 3-12, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), thay mặt Hệ thống Y tế Hùng Vương, ông Nguyễn Thi-Phó Tổng Giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trao 400 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.
(GLO) - Trong 2 ngày (30-11 và 1-12), nhóm thiện nguyện đến từ tỉnh Đồng Nai và nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh đã về thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ trẻ mầm non, người dân trong tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng bão lũ.
(GLO)- Nhiều hộ dân phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lo ngại vì nguồn nước từ Nhà máy cấp nước sinh hoạt Khu Đông (phường An Nhơn Đông) thường bị vẩn đục, đổi màu.
(GLO)- Chiều 1-12, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy và đưa thi thể anh N.Q.B. (SN 2002, trú phường Quy Nhơn) lên bờ tại khu vực dưới cầu Thị Nại.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 3-12 đến 9-12.