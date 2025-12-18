Thư mời cộng tác với giai phẩm Gia Lai Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.