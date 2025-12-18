Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

Chợ Chư Sê mới đìu hiu, thưa vắng kẻ bán người mua, nhiều hộ đã ngừng hoạt động kinh doanh. Ảnh: M.P

Thời gian qua, bà H.T.T, đại diện một số hộ kinh doanh tại xã Chư Sê, có đơn kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị chỉ đạo UBND xã Chư Sê ngừng hoạt động chợ trung tâm xã (chợ Chư Sê cũ).

Theo nội dung kiến nghị, chợ Chư Sê cũ đã hết thời hạn kinh doanh từ 3 năm trước nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Điều này khiến 152 hộ trúng đấu giá ki ốt tại chợ phía Nam (chợ Chư Sê mới) gặp khó khăn, buôn bán ế ẩm.

Các hộ cũng cho rằng, UBND huyện Chư Sê (nay là xã Chư Sê) đã thu hơn 50 tỷ đồng từ đấu giá ki ốt và khoảng 2 tỷ đồng từ các hộ kinh doanh lô sạp ở chợ Chư Sê mới nhưng chưa đầu tư tương xứng cơ sở vật chất, hệ thống PCCC, nước sạch và thoát nước.

Hiện nhà lồng và đường nội bộ trong chợ đã xuống cấp, ảnh hưởng đến hoạt động mua bán. Vì vậy, các hộ kiến nghị nếu không đóng cửa chợ Chư Sê cũ thì cần tính toán trả lại nhiều khoản tiền mà bà con tiểu thương đã đầu tư vào chợ Chư Sê mới (theo ước tính của bà con là hơn 50 tỷ đồng).

Được biết, giai đoạn 2010-2012, UBND huyện Chư Sê cũ phê duyệt quy hoạch, xây dựng chợ phía Nam với diện tích khoảng 4.500 m², tổ chức đấu giá 152 ki ốt, thời hạn sử dụng 50 năm.

Tháng 5-2013, địa phương triển khai phương án di dời 428 hộ kinh doanh từ chợ Chư Sê cũ đến chợ Chư Sê mới. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, phần lớn tiểu thương quay trở lại chợ cũ, khiến chợ mới thưa thớt khách, nhiều ki ốt đóng cửa.

Trước đó, từ năm 2021, UBND huyện Chư Sê cũ đã thống nhất chủ trương cải tạo, nâng cấp chợ Chư Sê cũ thành Trung tâm thương mại Chư Sê và giao Liên hiệp HTX Việt Nam lập dự án đầu tư. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch này vẫn chưa triển khai. Đó là lý do vì sao đến nay chợ Chư Sê cũ vẫn có hơn 500 tiểu thương, hộ kinh doanh đang hoạt động.

Chợ Chư Sê cũ được đưa vào sử dụng từ năm 1992, đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, lối đi chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, chợ Chư Sê mới có 572 lô, sạp nhưng thưa vắng, chỉ hoạt động cầm chừng, chủ yếu buôn bán rau củ, số lượng tiểu thương tham gia buôn bán rất ít.

Liên quan đến các kiến nghị kéo dài nhiều năm của tiểu thương, ngày 15-9-2025, Thanh tra tỉnh đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất giải quyết các kiến nghị của các hộ dân.

Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Chư Sê rà soát, đánh giá hiện trạng chợ Chư Sê mới; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất để bảo đảm điều kiện kinh doanh. Bên cạnh đó, tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai định hướng xây dựng chợ Chư Sê cũ thành Trung tâm thương mại Chư Sê.

Chợ Chư Sê cũ đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: M.P

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đương - Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê - khẳng định: Địa phương không có chủ trương ngừng hoạt động chợ Chư Sê cũ theo kiến nghị của một số tiểu thương. Việc kiến nghị đóng cửa chợ cũ chủ yếu xuất phát từ lợi ích của một nhóm hộ đã trúng đấu giá nhiều ki ốt tại chợ phía Nam.

Họ muốn đóng cửa chợ cũ để kéo tiểu thương về khu chợ mới nhằm bán lại số ki ốt đã đầu tư. Dù vậy, UBND xã vẫn lắng nghe ý kiến của tiểu thương và đang rà soát, sửa chữa, sắp xếp lại chợ Chư Sê để từng bước tăng sức thu hút của chợ, sớm ổn định hoạt động kinh doanh cho bà con tiểu thương.