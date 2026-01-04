Gia Lai: Trao quà Tết và tiền phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng quý 1- 2026

(GLO)- Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Gia Lai cho biết: Ngày 3-1-2026, đơn vị phối hợp với Quỹ Lá xanh-Chùa Đống Cao, tỉnh Hưng Yên trao quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 và tiền phụng dưỡng quý 1 cho 14 Mẹ Việt Nam anh hùng do Hội và Quỹ Lá xanh nhận phụng dưỡng.

Theo đó, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tại phường Hoài Nhơn 4 suất, xã Vạn Đức 2 suất, các phường: Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Quy Nhơn Nam và các xã Đề Gi, Hòa Hội mỗi địa phương 1 suất.

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai phối hợp với Quỹ Lá xanh-Chùa Đống Cao, tỉnh Hưng Yên trao quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 và tiền phụng dưỡng quý 1 cho 14 Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: CTV

Mỗi Mẹ Việt Nam anh hùng được trao tặng 1 suất quà Tết Bính Ngọ trị giá 1 triệu đồng, trao tiền phụng dưỡng quý 1 là 6 triệu đồng (mỗi tháng 2 triệu đồng).

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Quỹ Lá xanh cùng với UBND phường Hoài Nhơn Tây đã làm lễ trao giấy chứng nhận phụng dưỡng thêm 1 mẹ tại phường là Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ngọc- SN 1939, tại tổ dân phố Cự Tài 1.

Đồng thời, trong đợt trao quà lần này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cũng đã trao suất quà Tết và trao 1,8 triệu đồng do cơ quan Hội phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thê-xã Hòa Hội.

Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà, tiền cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyên Thị Thê-Xã Hòa Hội. Ảnh: CTV

Hoạt động trao quà và tiền phụng dưỡng được Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Quỹ Lá xanh duy trì hàng quý trong năm nhằm thăm hỏi, động viên gia đình, con cháu chăm sóc các mẹ về sức khỏe, tinh thần và hỗ trợ kinh phí góp phần chăm sóc cho các mẹ ngày càng tốt hơn.