Gia Lai: Trao quà Tết và tiền phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng quý 1- 2026

(GLO)- Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Gia Lai cho biết: Ngày 3-1-2026, đơn vị phối hợp với Quỹ Lá xanh-Chùa Đống Cao, tỉnh Hưng Yên trao quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 và tiền phụng dưỡng quý 1 cho 14 Mẹ Việt Nam anh hùng do Hội và Quỹ Lá xanh nhận phụng dưỡng.

Theo đó, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tại phường Hoài Nhơn 4 suất, xã Vạn Đức 2 suất, các phường: Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Quy Nhơn Nam và các xã Đề Gi, Hòa Hội mỗi địa phương 1 suất.

z7394917917455-392ebcc87879592c0c47ad081dc57774.jpg
Hội Chữ thập đỏ Gia Lai phối hợp với Quỹ Lá xanh-Chùa Đống Cao, tỉnh Hưng Yên trao quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 và tiền phụng dưỡng quý 1 cho 14 Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: CTV

Mỗi Mẹ Việt Nam anh hùng được trao tặng 1 suất quà Tết Bính Ngọ trị giá 1 triệu đồng, trao tiền phụng dưỡng quý 1 là 6 triệu đồng (mỗi tháng 2 triệu đồng).

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Quỹ Lá xanh cùng với UBND phường Hoài Nhơn Tây đã làm lễ trao giấy chứng nhận phụng dưỡng thêm 1 mẹ tại phường là Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ngọc- SN 1939, tại tổ dân phố Cự Tài 1.

Đồng thời, trong đợt trao quà lần này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cũng đã trao suất quà Tết và trao 1,8 triệu đồng do cơ quan Hội phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thê-xã Hòa Hội.

z7394917920727-89e59268e60c3277d75c077d3f75c962.jpg
Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà, tiền cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyên Thị Thê-Xã Hòa Hội. Ảnh: CTV

Hoạt động trao quà và tiền phụng dưỡng được Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Quỹ Lá xanh duy trì hàng quý trong năm nhằm thăm hỏi, động viên gia đình, con cháu chăm sóc các mẹ về sức khỏe, tinh thần và hỗ trợ kinh phí góp phần chăm sóc cho các mẹ ngày càng tốt hơn.

Chủ nợ bị hành hung

Chủ nợ bị hành hung

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang xác minh vụ việc anh Hoàng Văn Dương (SN 1995, trú tại xã Ia Tôr) bị một đối tượng hành hung tại Văn phòng công chứng T.H. (đường Hùng Vương, xã Chư Prông) vào sáng 22-12. Vụ việc có liên quan đến người nợ tiền của anh Dương.

Bãi chôn lấp rác thải tại phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đã trong tình trạng quá tải nghiêm trọng sau gần 10 năm vận hành.

Bãi chôn lấp rác ở Bồng Sơn quá tải, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau gần 10 năm đưa vào sử dụng, bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã Hoài Nhơn cũ (nay thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) đã quá tải. Không chỉ phát sinh mùi hôi thối, nơi đây còn xuất hiện tình trạng nước rỉ rác chảy ra môi trường xung quanh khiến người dân vô cùng lo lắng, bức xúc.

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trước tình trạng triều cường, xâm thực biển ngày càng nghiêm trọng, UBND xã Phù Mỹ Đông đang phối hợp các ngành chức năng khẩn trương triển khai một số dự án khu tái định cư vùng thiên tai. Các dự án này nhằm di dời, bố trí nơi ở an toàn, ổn định cho 367 hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao.

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

