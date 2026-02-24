Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Phường Quy Nhơn Bắc tổng kết, trao giải Hội thi “Dựng Nêu đón Tết cổ truyền”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN NGUYỆT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 23-2, Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn Bắc tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi “Dựng Nêu đón Tết cổ truyền” lần thứ I - Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hội thi diễn ra từ ngày 12-2 (25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến ngày 23-2 (mùng 7 Tết Bính Ngọ) tại Công viên Long Vân, thu hút sự tham gia của 8 đội liên quân đến từ 16 khu phố trên địa bàn phường. Mỗi đội thực hiện dựng một cây nêu vừa đảm bảo nét truyền thống, vừa thể hiện sự sáng tạo và bản sắc riêng của khu dân cư.

glo-cay-neu-1.jpg
Cây Nêu trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Nguyễn Nguyệt

Bên cạnh những vật phẩm quen thuộc mang đậm phong tục Tết cổ truyền như cung tên, chuông gió, lồng đèn, trầu cau, bánh chưng, bánh tét, liễn đối… gửi gắm ước nguyện về một năm mới phúc lộc dồi dào, an khang, thịnh vượng, các đội còn khéo léo lồng ghép những mô hình mô phỏng đặc trưng của khu phố, kết hợp trang trí đèn LED, đèn nháy, tạo nên những cây nêu sinh động, rực rỡ sắc màu. Phần thuyết trình của mỗi đội cũng để lại nhiều ấn tượng khi làm nổi bật ý nghĩa của tục dựng nêu trong đời sống văn hóa dân tộc, đồng thời thể hiện thông điệp riêng mà đơn vị gửi gắm trong dịp đầu xuân.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội liên quân khu phố 7 và khu phố 8; 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích được trao cho các đội xuất sắc khác. Tất cả các đơn vị tham gia đều được trao giấy chứng nhận ghi nhận tinh thần hưởng ứng tích cực và sự đầu tư công phu cho hội thi.

glo-cay-neu-3.jpg
Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội liên quân khu phố 7 và khu phố 8. Ảnh: Nguyễn Nguyệt

Hội thi “Dựng Nêu đón Tết cổ truyền” không chỉ góp phần tô điểm không gian văn hóa trên địa bàn phường, làm rực rỡ thêm sắc xuân Quy Nhơn Bắc, mà còn là dịp gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết để nhân dân đón một năm mới an khang, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và niềm tin.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Mỗi cây nêu dựng lên không chỉ góp thêm sắc xuân, mà còn mang ý nghĩa bảo tồn nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dựng nêu đón Tết - gợi sắc xuân từ mỹ tục xưa

(GLO)- Dựng cây nêu đón Tết là một phong tục có từ xa xưa trong đời sống văn hóa của người Việt. Mỹ tục này từng bị mai một, tuy nhiên, những năm gần đây đã được nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai phục dựng như một hoạt động văn hóa cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống.

Có thể bạn quan tâm

Mưu sinh ngày đầu xuân

Mưu sinh ngày đầu xuân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những người lặng lẽ bắt đầu ngày mới trên các tuyến phố, góc chợ. Với họ, đầu xuân vừa tranh thủ gặp gỡ người thân, bạn bè nhưng không bỏ lỡ dịp mưu sinh để lo cho cuộc sống gia đình.

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 14-2, hơn 100 bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai (phường Pleiku) đã tham gia chương trình Tết ấm-Bính Ngọ 2026 do MC Hoàng Nam và những người bạn phối hợp với bệnh viện tổ chức. Chương trình lan tỏa niềm vui và giúp bệnh nhi có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhiều năm nay, chợ Chư Sê (huyện Chư Sê cũ, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước thực trạng này, UBND xã Chư Sê đã xây dựng lộ trình chấn chỉnh, sắp xếp hoạt động của chợ theo quy hoạch.

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây mất trật tự đô thị

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây ùn tắc giao thông

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào sáng sớm.

null