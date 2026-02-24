Phường Quy Nhơn Bắc tổng kết, trao giải Hội thi “Dựng Nêu đón Tết cổ truyền”

Hội thi diễn ra từ ngày 12-2 (25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến ngày 23-2 (mùng 7 Tết Bính Ngọ) tại Công viên Long Vân, thu hút sự tham gia của 8 đội liên quân đến từ 16 khu phố trên địa bàn phường. Mỗi đội thực hiện dựng một cây nêu vừa đảm bảo nét truyền thống, vừa thể hiện sự sáng tạo và bản sắc riêng của khu dân cư.

Cây Nêu trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Nguyễn Nguyệt

Bên cạnh những vật phẩm quen thuộc mang đậm phong tục Tết cổ truyền như cung tên, chuông gió, lồng đèn, trầu cau, bánh chưng, bánh tét, liễn đối… gửi gắm ước nguyện về một năm mới phúc lộc dồi dào, an khang, thịnh vượng, các đội còn khéo léo lồng ghép những mô hình mô phỏng đặc trưng của khu phố, kết hợp trang trí đèn LED, đèn nháy, tạo nên những cây nêu sinh động, rực rỡ sắc màu. Phần thuyết trình của mỗi đội cũng để lại nhiều ấn tượng khi làm nổi bật ý nghĩa của tục dựng nêu trong đời sống văn hóa dân tộc, đồng thời thể hiện thông điệp riêng mà đơn vị gửi gắm trong dịp đầu xuân.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội liên quân khu phố 7 và khu phố 8; 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích được trao cho các đội xuất sắc khác. Tất cả các đơn vị tham gia đều được trao giấy chứng nhận ghi nhận tinh thần hưởng ứng tích cực và sự đầu tư công phu cho hội thi.

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội liên quân khu phố 7 và khu phố 8. Ảnh: Nguyễn Nguyệt

Hội thi “Dựng Nêu đón Tết cổ truyền” không chỉ góp phần tô điểm không gian văn hóa trên địa bàn phường, làm rực rỡ thêm sắc xuân Quy Nhơn Bắc, mà còn là dịp gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết để nhân dân đón một năm mới an khang, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và niềm tin.