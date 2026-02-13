Lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai thăm, tặng 60 suất quà cho người dân xã Ia Pia

(GLO)- Chiều 13-2, đoàn công tác do ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai đã đến thăm và tặng quà cho người dân làng Tu 1 và Tu 2 (xã Ia Pia ). Tham gia đoàn có lãnh đạo Viettel Gia Lai.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng chúc Tết người dân xã Ia Pia. Ảnh: CTV

Tại đây, Giám đốc Sở Y tế đã trao 60 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 60 hộ nghèo, khó khăn tại làng Tu 1 và Tu 2.

Ngoài ra, đoàn còn trao 2 suất quà (trị giá mỗi suất 1,5 triệu đồng) để 2 làng chuẩn bị vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Kinh phí quà tặng do Viettel Gia Lai hỗ trợ.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng trao quà cho người dân. Ảnh: CTV

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Y tế được giao kết nghĩa với 2 làng Tu 1 và Tu 2.

Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tổ chức những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ 2 làng phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.