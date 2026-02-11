Lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai thăm, tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 11-2, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng đã đến thăm và trao tặng 120 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Tại các khoa điều trị, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời động viên các em nhỏ và gia đình. Giám đốc Sở Y tế cho biết đã chỉ đạo các bệnh viện bố trí các y, bác sĩ đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân trong dịp Tết. Do đó, các bệnh nhi an tâm điều trị để trở về sum vầy bên gia đình trong những ngày đầu xuân mới.

Giám đốc Sở Y tế đến thăm và trao tặng 120 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 10-2, Giám đốc Sở Y tế cũng đã đến thăm và trao 120 phần quà đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Được biết, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức thăm hỏi và trao 800 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt) cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 bệnh viện và 10 trung tâm y tế trên toàn tỉnh. Kinh phí thực hiện từ nguồn phân bổ theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02-02-2026 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.