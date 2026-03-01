Hai bệnh viện tại Gia Lai ký kết hợp tác chuyên môn

(GLO)- Sáng 1-3, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Quân y 211 và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết hợp tác chuyên môn. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị gồm: Đại tá Phạm Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) và bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (phường Diên Hồng) đã ký kết hợp đồng hợp tác chuyên môn. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 1-3-2026.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ tăng cường trao đổi chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực; phối hợp hội chẩn, chuyển tuyến, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân một cách hiệu quả.

Đại diện 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết. Ảnh: Như Nguyện

Song song đó, các bên cùng chia sẻ kinh nghiệm quản lý, cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật; từng bước nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu, chất lượng khám chữa bệnh ngay tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh.