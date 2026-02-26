Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY

(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), chiều 26-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Đặc biệt, trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu chuyên môn cao, song các đơn vị vẫn duy trì tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh, từng bước đáp ứng sự hài lòng của người dân.

img-8407.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng hoa chúc mừng tập thể bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thảo Khuy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngành Y tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để các cơ sở y tế đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng tới xây dựng nền y tế hiện đại, nhân văn, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

img-8405.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Ảnh: Thảo Khuy

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế; chúc đội ngũ thầy thuốc luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững y đức, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

img-8406.jpg
Bác sĩ Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị. Ảnh: Thảo Khuy

Đại diện lãnh đạo các bệnh viện cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Tin tức

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

Tin tức

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Tin tức

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

Tin tức

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng cần tránh trồng vì chứa độc tố

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng chứa độc tố

Tin tức

(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.

Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

Tin tức

(GLO)- Quốc hội đã thông qua Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10-12-2025, đánh dấu bước chuyển căn bản của hệ thống y tế, tạo nền tảng quan trọng trong nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cách ngồi đúng tư thế cho dân văn phòng

Cách ngồi đúng tư thế cho dân văn phòng

Tin tức

(GLO)- Ngồi làm việc nhiều giờ trước máy tính là đặc thù của dân văn phòng, song tư thế ngồi sai có thể gây đau lưng, mỏi cổ và ảnh hưởng lâu dài đến cột sống. Những mẹo ngồi đúng tư thế dưới đây giúp giảm áp lực cơ - xương - khớp và nâng cao hiệu quả làm việc.

Rau húng quế và loạt công dụng không ngờ

Rau húng quế và loạt công dụng không ngờ

Tin tức

(GLO)- Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc, húng quế còn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng khuẩn tự nhiên đến giúp giảm căng thẳng, loại rau dân dã này đang được giới chuyên gia đánh giá cao nếu sử dụng đúng cách.

null