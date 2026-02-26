Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), chiều 26-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Đặc biệt, trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu chuyên môn cao, song các đơn vị vẫn duy trì tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh, từng bước đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng hoa chúc mừng tập thể bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thảo Khuy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngành Y tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để các cơ sở y tế đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng tới xây dựng nền y tế hiện đại, nhân văn, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Ảnh: Thảo Khuy

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế; chúc đội ngũ thầy thuốc luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững y đức, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Bác sĩ Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị. Ảnh: Thảo Khuy

Đại diện lãnh đạo các bệnh viện cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.