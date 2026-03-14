51 tỷ đồng đầu tư dự án nâng cấp Trung tâm Y tế Quy Nhơn

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Y tế Quy Nhơn với tổng mức đầu tư dự kiến 51 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Theo quyết định, dự án sẽ sửa chữa, nâng cấp nhà điều trị 251 giường với quy mô 8 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.060 m², tổng diện tích sàn khoảng 9.165 m².

Các hạng mục chính gồm: xử lý chống thấm, sửa chữa kiến trúc, thay thế hệ thống cửa, cải tạo khu vệ sinh, nâng cấp hệ thống điện, điều hòa, cấp thoát nước, mạng thông tin, camera… Đồng thời, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống khí y tế và khí sạch phòng mổ cũng được cải tạo, lắp đặt đồng bộ.

Dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Y tế Quy Nhơn được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028. Ảnh: Thảo Khuy

Bên cạnh đó, dự án sẽ xây dựng mới một số hạng mục, gồm: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và Khoa Dinh dưỡng (quy mô nhà 2 tầng); Khoa Truyền nhiễm (quy mô nhà 3 tầng); nhà đại thể; nhà lưu giữ chất thải rắn và đặt máy phát điện dự phòng; hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m³/ngày đêm theo công nghệ vi sinh.

Ngoài ra, dự án còn thực hiện xây dựng tường rào, cổng ngõ, cầu nối giữa các khối nhà, cải tạo sân nền, cây xanh và tháo dỡ một số công trình cũ để đầu tư các hạng mục mới.

Dự án nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế Quy Nhơn, góp phần giảm tải cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Ảnh: Thảo Khuy

Tổng mức đầu tư dự kiến 51 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 39 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 6,1 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2028. Trong đó, giai đoạn 2026-2027 hoàn thành các thủ tục đầu tư, thiết kế, lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công; năm 2028 tiếp tục thi công, nghiệm thu và quyết toán dự án.

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế Quy Nhơn, góp phần giảm tải cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân khu vực phía Đông tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), chiều 26-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Vì mùa xuân an lành cho cộng đồng

(GLO)- Với tinh thần chủ động, sẵn sàng, vì nhân dân phục vụ, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành Y tế tỉnh đã ứng trực, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đem đến một mùa xuân an lành cho cộng đồng.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng chứa độc tố

(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.

