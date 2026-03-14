51 tỷ đồng đầu tư dự án nâng cấp Trung tâm Y tế Quy Nhơn

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Y tế Quy Nhơn với tổng mức đầu tư dự kiến 51 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Theo quyết định, dự án sẽ sửa chữa, nâng cấp nhà điều trị 251 giường với quy mô 8 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.060 m², tổng diện tích sàn khoảng 9.165 m².

Các hạng mục chính gồm: xử lý chống thấm, sửa chữa kiến trúc, thay thế hệ thống cửa, cải tạo khu vệ sinh, nâng cấp hệ thống điện, điều hòa, cấp thoát nước, mạng thông tin, camera… Đồng thời, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống khí y tế và khí sạch phòng mổ cũng được cải tạo, lắp đặt đồng bộ.

Dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Y tế Quy Nhơn được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028.

Bên cạnh đó, dự án sẽ xây dựng mới một số hạng mục, gồm: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và Khoa Dinh dưỡng (quy mô nhà 2 tầng); Khoa Truyền nhiễm (quy mô nhà 3 tầng); nhà đại thể; nhà lưu giữ chất thải rắn và đặt máy phát điện dự phòng; hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m³/ngày đêm theo công nghệ vi sinh.

Ngoài ra, dự án còn thực hiện xây dựng tường rào, cổng ngõ, cầu nối giữa các khối nhà, cải tạo sân nền, cây xanh và tháo dỡ một số công trình cũ để đầu tư các hạng mục mới.

Dự án nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế Quy Nhơn, góp phần giảm tải cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh.

Tổng mức đầu tư dự kiến 51 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 39 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 6,1 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2028. Trong đó, giai đoạn 2026-2027 hoàn thành các thủ tục đầu tư, thiết kế, lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công; năm 2028 tiếp tục thi công, nghiệm thu và quyết toán dự án.

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế Quy Nhơn, góp phần giảm tải cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân khu vực phía Đông tỉnh.