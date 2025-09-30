Cải tạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai: Gặp khó vì vướng mặt bằng

(GLO)- Tiến độ triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đang bị ảnh hưởng do việc bàn giao mặt bằng diễn ra chậm chạp, gây áp lực lớn cho cả đơn vị thi công lẫn hoạt động khám, chữa bệnh.

Là bệnh viện hạng II trực thuộc Sở Y tế, BVĐK Gia Lai có quy mô 1.000 giường bệnh. Mỗi năm, Bệnh viện tiếp nhận và điều trị khoảng 220 - 250 nghìn lượt bệnh nhân, đóng vai trò là tuyến điều trị quan trọng ở khu vực phía Tây tỉnh.

Tuy nhiên, sau gần 25 năm hoạt động, nhiều hạng mục đã xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, khả năng đáp ứng nhu cầu điều trị hạn chế dần. Vì thế, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp BVĐK Gia Lai trở thành bệnh viện hạng I, đủ năng lực khám, chữa bệnh cho nhân dân là yêu cầu cấp thiết.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng đơn vị thi công kiểm tra khu vực cải tạo tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Bá Bính

Dự án được UBND tỉnh Gia Lai (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 712 ngày 15-11-2024, với tổng kinh phí 44 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2024 - 2025. Ngày 14-7-2025, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 416 về việc chuyển chủ đầu tư dự án từ Sở Y tế sang Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh để trực tiếp thực hiện.

Theo kế hoạch, từ ngày 6-9-2025, việc thi công sẽ áp dụng hình thức bàn giao mặt bằng cuốn chiếu nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. Ở Khu B, các khoa sẽ lần lượt bàn giao từng phòng để thi công. Còn tại Khu C, bệnh nhân thuộc các khoa: Sản, Nội, Ung bướu, Ngoại thần kinh… được bố trí tạm sang các khoa có tần suất phục vụ ít hơn hoặc tận dụng diện tích sẵn có để bảo đảm công tác điều trị không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều khó khăn. Do Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận lượng bệnh nhân đông, công suất giường bệnh luôn ở mức cao nên việc bố trí chỗ nằm, sắp xếp không gian điều trị trong thời gian sửa chữa gặp nhiều áp lực.

TS.BS Nguyễn Đăng Bảo-Giám đốc BVĐK Gia Lai-cho biết: Mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận khoảng 600-700 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Khó khăn lớn nhất hiện nay là vừa cải tạo hạ tầng, vừa phải bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh hằng ngày, nhất là việc bố trí chỗ nằm cho bệnh nhân nội trú ở các khoa Sản, Nội, Ung bướu, Ngoại thần kinh…

Một số hạng mục bên ngoài bệnh viện đang được đơn vị thi công gấp rút triển khai. Ảnh: Bá Bính

Ông Đỗ Minh Thành-Trưởng Phòng Quản lý dự án 3 (Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh) cho hay: “Ban Quản lý đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu từ tháng 8; đơn vị trúng thầu là Công ty CP Xây dựng Trung Nguyên với giá trị hợp đồng 38,4 tỷ đồng. Hiện nay chúng tôi mới được bàn giao phần mặt bằng bên ngoài và hành lang, còn bên trong các khu điều trị vẫn chưa thể di dời bệnh nhân. Điều này gây khó khăn lớn cho tiến độ thi công. Nếu việc bàn giao mặt bằng không kịp thời, công trình sẽ chậm so với kế hoạch hoàn thành vào tháng 12-2025. Ban Quản lý rất mong nhận được sự phối hợp tích cực từ Bệnh viện và sự chỉ đạo của các sở, ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc này”.

Ngoài ra, khối lượng công việc cải tạo khá lớn, trong khi yêu cầu đặt ra là vừa thi công vừa bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh diễn ra bình thường. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện và Ban Quản lý dự án, nhà thầu cũng như sự chia sẻ từ phía bệnh nhân và người nhà.

Ông Trương Đình Chi-Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Trung Nguyên-thông tin: “Từ khi nhận mặt bằng, Công ty mới có thể triển khai một số hạng mục bên ngoài như vệ sinh tường, thi công thoát nước, chống thấm mái, với khoảng 30 công nhân mỗi ngày. Khu B mới xử lý được một phần hành lang, còn Khu C vẫn vướng do chưa thể di dời bệnh nhân để bàn giao mặt bằng sạch. Nếu trong tháng 9 chưa được bàn giao, Công ty sẽ rất khó hoàn thành khối lượng đã cam kết”.