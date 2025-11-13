Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình:

Đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đúng dịp 19-12-2025

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 12-11, VP Chính phủ có Văn bản số 11074/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc đẩy nhanh tiến độ 4 Dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh thuộc Đoàn kiểm tra số 01.

Các nhà thầu đang thi công tuyến cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn.
Các nhà thầu đang thi công tuyến cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn. Ảnh: Hải Phong/TNO

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 289/BC-BXD ngày 7-11-2025 về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại 4 Dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh của Đoàn kiểm tra số 01, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình có ý kiến: Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 5 đoạn đường gom, đường ngang thuộc phạm vi xã Bà Nà, phường Liên Chiểu và phường Hòa Khánh, làm cơ sở để Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thi công hoàn thành Dự án Hòa Liên-Túy Loan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc, phương án giải quyết, thời gian hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực trạm dừng nghỉ; 10 đoạn đường gom; 1 đoạn tuyến nhánh nút giao Sa Huỳnh và mặt bằng nhà điều hành thu phí, đường quay đầu xe tại các nút giao quốc lộ 24, Đức Phổ, Sa Huỳnh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tiếp tục tổ chức đối thoại, tuyên truyền để người dân đồng tình, ủng hộ các chính sách đền bù theo quy định và cam kết bồi thường, hỗ trợ của Ban quản lý dự án 2 (chủ đầu tư) và nhà thầu thi công, làm cơ sở để chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công hoàn thành Dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đúng dịp 19-12-2025.

Bộ Xây dựng, các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại Văn bản số 8741/VPCP-CN ngày 16-9-2025; kịp thời có giải pháp đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam vào dịp 19-12-2025 theo yêu cầu, không lùi tiến độ.

