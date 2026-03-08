Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Khởi công nâng cấp đường liên xã Chư Sê - Bờ Ngoong

TRÚC PHÙNG
(GLO)- Sáng 7-3, tại điểm trường TH-THCS Nguyễn Du (làng Pan), UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khởi công công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã Chư Sê - Bờ Ngoong.

Dự lễ có lãnh đạo xã Chư Sê, Ban Quản lý Chư Sê, đại diện các phòng, ban, đơn vị của xã; các công ty xây dựng cùng hệ thống chính trị và người dân các thôn, làng: Dun Bêu, Greo Pết, Greo Sek, Pan, Queng Mép và Ring Răng.

glo-sua-chua-duong-chu-se.jpg

Công trình có chiều dài khoảng 7,3 km, mặt đường rộng 3,5 m, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng do Ban Quản lý Chư Sê làm chủ đầu tư. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối xã Chư Sê với Bờ Ngoong, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Sau nhiều năm sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng nên cần được sửa chữa, nâng cấp.

Công trình được triển khai nhằm chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chư Sê đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

