Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

(GLO)- Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, gia tăng tiện ích và đẩy mạnh quảng bá, thu hút các dự án mới.

Triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm

UBND tỉnh giao chỉ tiêu năm 2026 thu hút mới 40 dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội và các khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng; tổng doanh thu KKT và các KCN đạt 111.316 tỷ đồng; nộp ngân sách 1.525 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tỉnh giao đều cao hơn năm trước, đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Ban Quản lý KKT tỉnh và chủ đầu tư hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh.

Công ty Cổ phần Becamex Bình Ðịnh tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Theo ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh, để đảm bảo mục tiêu này, đơn vị tăng cường kết nối, nắm bắt thông tin từ phía DN, từ đó triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Đặc biệt, rút ngắn tổng thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường… đối với các dự án đầu tư thuộc quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý KKT tỉnh từ 60 ngày xuống còn 38 ngày. Sau khi DN được cấp giấy chứng nhận đầu tư sẽ tiếp tục được hỗ trợ tuyển dụng lao động để có thể vận hành nhà máy ngay sau lễ khánh thành.

Đối với các DN đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh nhiều năm tại KKT Nhơn Hội và tại các KCN, Ban Quản lý KKT tỉnh thường xuyên thăm hỏi, động viên DN; phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ DN giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo doanh thu, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ DN, Ban Quản lý KKT tỉnh đôn đốc nhà thầu thi công các dự án: Tuyến đường nối từ nút T24 đường trục KKT Nhơn Hội ra biển; Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội; Khu xử lý chất thải rắn phục vụ KKT Nhơn Hội; Khu cải táng xã Mỹ Thọ, Khu cải táng xã Mỹ An, phục vụ dự án KCN Phù Mỹ. Đồng thời, nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Trà Đa đạt công suất 2.000 m3/ngày đêm phục vụ DN được tốt hơn.

Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng các dự án cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý KKT tỉnh trong năm 2026. Ông Trần Quang Thái - Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh - cho hay: Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc về mặt bằng Dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Trung tâm Cát Tiến, Dự án khu đô thị du lịch biển Cát Tiến và các KCN: Phù Mỹ, Tây Giang, Cát Trinh, Nam QL 19, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án.

Cùng với đó, đôn đốc chủ đầu tư các KCN huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất của các DN và phục vụ thu hút đầu tư. Mặt khác, tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư vào KKT Nhơn Hội và các KCN, tạo động lực phát triển kinh tế.

Chủ đầu tư KCN đồng hành nâng cấp hạ tầng

Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia ký kết với các đối tác triển khai Dự án điểm số 2 (2-2) Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: T.Sỹ

Cộng hưởng với nỗ lực của Ban Quản lý KKT tỉnh, chủ đầu tư hạ tầng KCN cũng tỏ rõ quyết tâm nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ đi kèm nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Ðịnh - cho hay: Hiện công ty đang hỗ trợ DN thực hiện hiệu quả các dự án đã được tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư; đồng thời đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KCN Becamex VSIP Bình Định tại xã Canh Vinh, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư thứ cấp.

Cùng với đó, xây dựng hoàn thiện các dãy nhà ở dành cho chuyên gia và công nhân; xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm TDTT và cơ sở y tế... trong khu đô thị, đảm bảo đầy đủ các dịch vụ tiện ích. Mặt khác, tiếp tục kết nối, hỗ trợ các DN nước ngoài đã ký kết ghi nhớ đầu tư triển khai các dự án; phối hợp với tỉnh tổ chức nhiều đợt xúc tiến đầu tư tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển.

Công ty cũng sẽ tích cực tham gia diễn đàn kinh tế do các hiệp hội DN châu Âu tổ chức nhằm tiếp cận và mời gọi DN đến KCN để đầu tư; tiếp nhận và sàng lọc ngay từ đầu các dự án, đảm bảo công nghệ tiên tiến, hiện đại để hướng đến KCN xanh, KCN tuần hoàn, tiến tới mô hình KCN kết hợp đô thị thông minh.

Tương tự, các chủ đầu tư KCN Nhơn Hòa, Cát Trinh, Bình Nghi, Nam Pleiku… đang triển khai kế hoạch nâng cấp hạ tầng và thu hút đầu tư. Ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa - cho biết: Năm 2026, công ty sẽ nâng công suất cấp nước sạch từ 3.000 lên 7.000 m³/ngày đêm; nâng công suất xử lý nước thải từ 2.000 lên 5.000 m³/ngày đêm. DN phấn đấu thu hút ít nhất 5 dự án mới, lấp đầy 21,4 ha đất công nghiệp còn lại; đồng thời hoàn thành bồi thường hơn 50 ha mở rộng KCN giai đoạn 2 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.