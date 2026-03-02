Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị

HẢI YẾN

(GLO)- Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2025-2030 đạt mức 2 con số, tiến độ triển khai các dự án khu đô thị, khu nhà ở không còn là câu chuyện riêng của từng nhà đầu tư.

Tỉnh đang yêu cầu các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, đồng thời tăng cường đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình theo kế hoạch.

Trong tháng 2, UBND tỉnh liên tục tổ chức các cuộc họp rà soát tiến độ hàng loạt dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận trong quản lý đầu tư.

Theo đó, việc quản lý không chỉ dừng lại ở tháo gỡ vướng mắc mà phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm cụ thể với từng dự án, từng mốc tiến độ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đôn đốc tiến độ. Một số nhà đầu tư đã chủ động triển khai dự án, đưa công trình vào vận hành, đóng góp tích cực cho phát triển KT-XH địa phương.

UBND tỉnh cũng ghi nhận những nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ. Điển hình như các dự án chung cư Simona Heights (phường Quy Nhơn), IEC Residences Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc)…

Ông Hoàng Việt Anh - Giám đốc Chiến lược Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phù Mỹ - Quy Nhơn - cho biết: “Dự án chung cư Simona Heights đã hoàn thành cất nóc vào tháng 1, dự kiến hoàn thiện và bàn giao nhà vào cuối năm 2026.

Dự án không chỉ bảo đảm tiến độ, chất lượng mà còn bố trí tái định cư tại chỗ cho 83 hộ dân, bồi hoàn công sản cho Nhà nước hơn 2.600 m², góp phần chỉnh trang đô thị”.

Tương tự, ông Trương Đại Quí - Giám đốc Quản lý dự án của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Cơ điện IEC - khẳng định: “Đầu tháng 2, tòa CT2 của dự án IEC Residences Quy Nhơn làm lễ cất nóc, chứng minh việc triển khai đúng kế hoạch, dự kiến đón cư dân vào quý IV-2026”.

Đầu tháng 2, tòa CT2 của dự án IEC Residences Quy Nhơn làm lễ cất nóc. Ảnh: H.Y

Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng một số nhà đầu tư thiếu quyết tâm, năng lực triển khai hạn chế, chưa chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ khó khăn.

Ông Lê Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết: “Sở Xây dựng được giao làm đầu mối theo dõi toàn bộ các dự án khu đô thị, khu dân cư ngoài ngân sách.

Hằng tháng, Sở sẽ tổng hợp, đánh giá cụ thể từng dự án, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, bảo đảm quản lý tiến độ theo đúng cam kết”.

Đối với các dự án chưa có quy hoạch chi tiết, UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 trong tháng 2-2026, đồng thời tổ chức công khai, lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo đúng quy định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Cụ thể, Dự án Khu đô thị Long Vân 3 và Long Vân 4 (phường Quy Nhơn Bắc) phải hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 trong tháng 2-2026, phối hợp lấy ý kiến cộng đồng và công khai quy hoạch ngay sau khi được phê duyệt.

Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01) (phường Quy Nhơn Đông) được tỉnh giao cho Sở Xây dựng chủ trì rà soát lại quy hoạch và ranh giới dự án, đặc biệt là khu vực kênh thoát nước khu phố 5, nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án Khu đô thị Vân Hà (phường Quy Nhơn Bắc), tỉnh yêu cầu địa phương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quý I-2026.

Trong khi đó, Dự án Khu đô thị Long Vân 2 (phường Quy Nhơn Bắc) được tỉnh giao cho Sở Tài chính rà soát tiến độ tổng thể, xem xét xử lý vi phạm và tham mưu hướng xử lý nếu tiếp tục chậm triển khai.

Với Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (xã Tuy Phước), UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành khu tái định cư trong quý I-2026. Đồng thời, địa phương phải hoàn tất xác nhận nguồn gốc đất còn lại trong tháng 2-2026 để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tránh kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nêu rõ: “Nguyên nhân chậm tiến độ trước hết thuộc về nhà đầu tư, do năng lực hạn chế, thiếu quyết tâm và chưa chủ động phối hợp trong quá trình triển khai.

Tỉnh kiên quyết yêu cầu các dự án phải có chuyển biến thực chất; trường hợp không đáp ứng tiến độ đã cam kết sẽ xem xét xử lý theo quy định, kể cả thu hồi chủ trương đầu tư”.

null