Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Việc chủ động thu dọn sớm vườn cây cũng giúp các hộ dân tận dụng được gỗ củi cà phê, vừa giảm thiệt hại vừa sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: M.P

Dù vườn cà phê đang vào thời kỳ ra hoa nhưng anh Byin (47 tuổi, ở thôn Dur, xã Đak Đoa) không do dự khi chặt bỏ toàn bộ diện tích cây trồng và tháo dỡ hàng rào nằm trong phạm vi thu hồi để nhường đất cho Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Anh Byin chia sẻ: “Nhìn vườn cà phê do mình chăm sóc nhiều năm mà phải phá bỏ, tôi rất tiếc. Nhưng đây là dự án lớn, có ý nghĩa cho sự phát triển lâu dài của địa phương nên gia đình tôi sẵn sàng nhường đất”.

Gia đình anh Byin có khoảng 1,2 ha cà phê thuộc diện thu hồi với số tiền bồi thường dự kiến hơn 6 tỷ đồng. Việc gia đình chủ động bàn giao mặt bằng giúp dự án triển khai thuận lợi. “Sau khi nhận tiền đền bù, gia đình tôi sẽ mua đất ở nơi khác để tiếp tục sản xuất”-anh Byin cho biết thêm.

Tương tự, nhiều hộ dân ở xã Đak Đoa cũng tự giác chặt bỏ cây trồng, tháo dỡ hàng rào, công trình phụ để bàn giao đất thực hiện dự án. Ông Amlop- Trưởng thôn Dur, là một trong những người đầu tiên đồng thuận nhường đất cho dự án, đồng thời tích cực cùng chính quyền địa phương vận động bà con chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng.

“Nghe tin có tuyến cao tốc đi qua địa bàn xã, bà con rất mừng. Ai cũng mong dự án sớm triển khai để mở ra cơ hội phát triển. Điều bà con mong muốn nhất là việc chi trả tiền đền bù được thực hiện đầy đủ, kịp thời để sớm ổn định sản xuất ở nơi mới. Riêng gia đình tôi có 1,2 sào cà phê bị thu hồi”-ông Amlop cho hay.

Theo UBND xã Đak Đoa, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn đi qua địa bàn xã dài 4,89 km (từ km 108+250 - km 113+140) với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 87,4 ha, ảnh hưởng 345 hộ dân tại thôn Dur và thôn Dôr 1. Trong đó, chiếm tỷ lệ lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều hộ dân tự giác chặt bỏ toàn bộ diện tích cây trồng và tháo dỡ hàng rào nằm trong phạm vi thu hồi để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Ảnh: M.P

Ông Nguyễn Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Đak Đoa - cho biết: Ngay sau khi có chủ trương triển khai dự án, địa phương đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức nhiều cuộc họp nhằm tuyên truyền, vận động người dân, công khai các quy định liên quan đến thu hồi đất. Công tác khảo sát, cắm mốc, kiểm đếm tài sản được triển khai đồng bộ, khẩn trương.

“Chúng tôi phân công cán bộ bám sát từng hộ dân, làm việc không kể ngày nghỉ. Việc bồi thường được thực hiện đúng, đủ, chính xác, công khai, minh bạch nên tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đến nay, xã Đak Đoa đã bàn giao được khoảng 2 km mặt bằng trên tổng chiều dài gần 4,9 km của dự án. Nhiều hộ dân dù chưa nhận đủ tiền đền bù vẫn chủ động chặt bỏ cây trồng, tháo dỡ công trình để sớm giao đất cho đơn vị thi công”-ông Đức thông tin.

Tính đến cuối tháng 1-2026, UBND xã Đak Đoa đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 và đợt 2 với tổng diện tích gần 12 ha, tổng kinh phí hơn 69 tỷ đồng. Trong tháng 2-2026, địa phương tiếp tục lập, trình phê duyệt phương án bồi thường đợt 3, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ chi trả, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng theo yêu cầu của dự án. Cùng với đó, xã tăng cường tuyên truyền, đối thoại, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong liên kết vùng duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại xã Đak Đoa không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ dự án mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của chính quyền và nhân dân địa phương vì mục tiêu phát triển chung.