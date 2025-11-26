Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Ðảm bảo khởi công dự án thành phần 3 trong tháng 12-2025

(GLO)- Ðể Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku khởi công đúng kế hoạch, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thành các công việc chính trong khâu chuẩn bị cho Dự án thành phần 1 và 2, các đơn vị liên quan đang phối hợp triển khai đồng bộ nhiều phần việc của Dự án thành phần 3.

Mục tiêu là giữa tháng 12-2025 khởi công Dự án thành phần 3, để từ đó triển khai đồng loạt toàn tuyến.

Tăng tốc trên các mũi công việc

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng (Ban QLDA) cho hay: Thời gian qua, các địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA để bám sát tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB). Công tác tổ chức được triển khai đúng quy trình: thành lập ban chỉ đạo, hội đồng và tổ công tác; ban hành kế hoạch GPMB; tổ chức họp dân, niêm yết thông báo thu hồi đất. Toàn bộ công tác GPMB đã bắt đầu từ ngày 25-10-2025.

Ở Dự án thành phần 1, tổng diện tích đất thu hồi dự kiến khoảng 171,86 ha, liên quan đến 1.319 hộ dân và 8 tổ chức. Dự án thành phần 2 có tổng diện tích thu hồi khoảng 517,92 ha, ảnh hưởng 2.060 hộ dân và 9 tổ chức.

Các địa phương đang nỗ lực GPMB để kịp thời bàn giao mặt bằng sạch, đảm bảo khởi công Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đúng kế hoạch. Ảnh: Hà Duy

Đối với công tác xây dựng và GPMB các khu tái định cư, theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định cũ (từ Km 0 - Km40), có khoảng 488 hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi ảnh hưởng thu hồi đất cần phải di dời và bố trí đất tái định cư.

Cụ thể, có 9 khu tái định cư được xây dựng. Trong đó, 1 khu tái định cư đang được đầu tư xây dựng tại khu vực Vĩnh Phú, phường An Nhơn (phục vụ dự án Cảng hàng không Phù Cát); 8 khu tái định cư đầu tư xây dựng mới, gồm khu tái định cư thôn Thuận Đức (phường An Nhơn), thôn Trà Sơn và thôn Thuận Hòa (xã Bình Hiệp), thôn Trường Định 2, thôn Kiên Long và thôn Phú Lạc (xã Bình An), thôn Hòa Sơn (xã Bình Phú), thôn Thượng Giang 1 (xã Bình Khê). Ban QLDA đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để trình phê duyệt theo quy định.

Tại các dự án thành phần 1 và 2, có 120 vị trí giao cắt hạ tầng kỹ thuật (đường dây điện, cáp viễn thông, đường ống nước sạch…); riêng đường dây điện 110 kV và 220 kV, Dự án thành phần 1 bị ảnh hưởng tại 4 vị trí, còn Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3 ảnh hưởng tại 21 vị trí. Ban QLDA đã đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm triển khai các thủ tục pháp lý để thực hiện di dời.

“Liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng, Ban QLDA đã khảo sát 12 điểm mỏ vật liệu, với tổng trữ lượng 15,9 triệu m3. Về cơ bản, các mỏ vật liệu đất đắp đảm bảo về trữ lượng và chất lượng để phục vụ thi công dự án”, ông Phong cho biết.

Khẩn trương triển khai Dự án thành phần 3

Dự án thành phần 3 của Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có chiều dài 35 km, đi qua địa bàn các xã: Lơ Pang, Mang Yang, KDang, Đak Đoa, Ia Băng và phường Hội Phú. Tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 363,44 ha, ảnh hưởng đến 2.113 hộ dân. Ban QLDA đề xuất xây dựng 4 khu tái định cư, gồm 1 khu tại xã Mang Yang và 3 khu tại Ia Băng.

Hiện nay, các xã, phường có Dự án thành phần 3 đi qua đang tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Người dân ủng hộ chủ trương thực hiện Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku nhưng mong được hưởng chính sách đền bù hợp lý. Ảnh: Hà Duy

Theo thiết kế, đoạn tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đi qua xã KDang dài gần 7 km; diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là 56,9 ha. Ông Diệp Đại Quốc-Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng đền bù, GPMB xã KDang, cho biết: “Hầu hết người dân trên địa bàn xã rất ủng hộ chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc. Qua các buổi họp dân, bà con mong muốn chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải thỏa đáng, tạo điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài”.

Các địa phương khác cũng đang khẩn trương kiểm đếm diện tích đất, cây trồng và triển khai phương án tái định cư. Ông Võ Lê Xuân Thiện, Chủ tịch UBND xã Mang Yang, thông tin: “Khu hành chính và khu dân cư tại vị trí xã Đak Djrăng cũ đã được quy hoạch, đáp ứng điều kiện triển khai xây dựng khu tái định cư cho các hộ phải di dời”.

Diện tích cây trồng của gia đình bà Nguyễn Thị Hường (làng Bot Grek, xã KDang) sẽ giải tỏa để thi công cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Gia đình bà Nguyễn Thị Hường (làng Bot Grek, xã KDang) là một trong 150 hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án. Bà chia sẻ: “Thiệt hại cơ sở vật chất của gia đình tôi ước khoảng 2 tỷ đồng, gồm nhà cửa, sân phơi, vườn cà phê… Nếu mất sân phơi, tôi buộc phải chặt bớt cà phê, sầu riêng để làm sân mới, thiệt hại sẽ càng lớn. Chúng tôi chấp hành chủ trương của Nhà nước, nhưng mong chính sách đền bù phải hợp lý”.

Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, cho biết: Dự kiến đến ngày 5-12-2025, Dự án thành phần 3 sẽ hoàn thành kiểm đếm để GPMB; bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 31-3-2026. Các khu tái định cư thuộc dự án thành phần này cũng sẽ hoàn thành trong tháng 3-2026.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các đơn vị phải cố gắng hơn nữa để làm tốt công tác bồi thường, GPMB; chủ động phối hợp, hỗ trợ di dời và ổn định cuộc sống cho người dân. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải báo cáo ngay để tỉnh kịp thời tháo gỡ; đồng thời, các đơn vị thành lập tổ lưu động để hằng tuần xuống các địa phương kiểm tra tiến độ triển khai dự án.

“Chúng ta chỉ bàn làm, không bàn lùi. Phải triển khai tốt tất cả nhiệm vụ để đảm bảo ngày 19-12-2025 khởi công Dự án thành phần 3, từ đó triển khai đồng loạt toàn tuyến”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.