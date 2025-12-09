Thống nhất thông qua 65 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực

(GLO)- Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 65 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao.

Chủ trì phiên bế mạc kỳ họp có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại biểu HĐND tỉnh.

Thông qua 65 nghị quyết quan trọng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII. Ảnh: Minh Phương

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 65 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, nội vụ, quốc phòng-an ninh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này nhằm kịp thời cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, ngành triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Năm 2026 là năm mở đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển 5 năm, trong bối cảnh tỉnh vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành phải quyết tâm, huy động nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết hạ tầng, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, tạo đà phát triển ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; chủ động ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ, bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Tập trung điều hành linh hoạt kế hoạch năm 2026; đẩy nhanh phục hồi sản xuất, giải ngân đầu tư công và hoàn thiện hạ tầng, nhất là giao thông và các dự án khắc phục hậu quả thiên tai.

Song song đó là thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với Năm Du lịch quốc gia 2026; tăng cường kỷ luật hành chính, cải cách, chuyển đổi số; phòng-chống tham nhũng. Chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh giám sát, phản biện, thi đua; chăm lo đời sống nhân dân; tổ chức tiếp xúc cử tri và theo dõi việc thực hiện các nghị quyết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm tại kỳ họp. Ảnh: Minh Phương

Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến kết quả tăng trưởng GRDP của tỉnh trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả tăng trưởng GRDP năm 2025 là rất đáng trân trọng trong bối cảnh tỉnh vừa phải duy trì phát triển kinh tế-xã hội, vừa tập trung toàn lực ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ.

Một số chỉ tiêu chưa hoàn thành là điều có thể chia sẻ khi đặt trong tình hình đặc biệt khó khăn thời gian qua; bởi trong thời điểm cấp bách, ưu tiên cao nhất vẫn phải là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Hướng đến mục tiêu năm 2026 và giai đoạn 2026-2031, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo; chung sức vượt qua thách thức, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng tỉnh sẽ bứt phá mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chất vấn nhiều vấn đề nóng trên lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Trước khi bước vào phiên bế mạc, các đại biểu đã thực hiện quyền chất vấn đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến các nội dung thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

Đại biểu Phạm Quang Ân-Phó Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Bắc chất vấn về nguyên nhân xảy ra lũ lụt. Ảnh: Minh Phương

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Phạm Quang Ân-Phó Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Bắc đã chất vấn về nguyên nhân xảy ra lũ lụt nghiêm trọng vừa qua trên địa bàn các xã, phường phía Đông của tỉnh.

Ông Ân đặt vấn đề: Ngành Nông nghiệp và Môi trường có giải pháp căn cơ, lâu dài như thế nào để giảm thiểu tối đa các thiệt hại do mưa lũ gây ra?

Về nội dung này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương khẳng định, nguyên nhân gây ra trận lũ lịch sử vừa qua không xuất phát từ việc xả lũ mà chủ yếu là do hiện tượng mưa cực đoan, cục bộ cùng sự xuống cấp của hạ tầng tiêu thoát lũ.

“Việc xây dựng công trình đã che chắn hệ thống thoát lũ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thoát lũ dẫn đến ngập nặng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ xử lý việc xây dựng lấn chiếm hệ thống thoát lũ, cải tạo lại hệ thống thoát lũ…”-ông Thương nêu giải pháp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: Minh Phương

Đại biểu Ân tiếp tục chất vấn về giải pháp kiểm soát dịch tả heo châu Phi. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Tháng 6-2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch tả heo châu Phi ở 25 xã, phường. Nhờ hệ thống thú y cơ sở phát hiện, tiêu hủy kịp thời nên thiệt hại chưa đến 2.000 con.

“Dịch bệnh chủ yếu rơi vào các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, rất khó kiểm soát. Hơn nữa, địa phương có nhiều tuyến quốc lộ đi qua nên dễ phát tán dịch bệnh, gây khó khăn đối với công tác phòng-chống dịch trên địa bàn”-ông Thương nhìn nhận.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi Trường cũng cho hay, thời gian tới sẽ chuyển dần các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hướng công nghệ cao nhằm quản lý, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Sở cũng đã tham mưu tỉnh quy hoạch 7 vùng chăn nuôi tập trung; đồng thời, có chính sách hỗ trợ nhà đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu lớn.

Liên quan đến chất vấn của đại biểu Trần Nhật Quân-Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tỷ lệ che phủ rừng chỉ ở mức 45,4% là không đạt so với chỉ tiêu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu nguyên nhân: Bão số 13 đã khiến 57.000 ha rừng bị thiệt hại, trong đó khoảng 14.000 ha bị hư hại trên 70% (mất 0,33% độ che phủ). Nếu không bị ảnh hưởng bão số 13 thì tỷ lệ che phủ rừng sẽ đạt 46,1%.

“Ngành Nông nghiệp sẽ sớm kiện toàn lại đội ngũ quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tham mưu giải pháp quản lý rừng theo công nghệ, hỗ trợ thiết bị bay giám sát.

Đặc biệt, giai đoạn 2026-2030, Sở sẽ tập trung chỉ đạo công tác trồng rừng với diện tích khoảng 25.000 ha nhằm đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Mặt khác, Sở cũng có kế hoạch trồng rừng gỗ lớn gắn với giữ nước, chống lũ và xây dựng tín chỉ carbon đối với rừng”-ông Thương nêu giải pháp.

Sôi nổi phiên thảo luận tổ

Trước đó, trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu đã tham gia thảo luận tại các tổ đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp. Theo đó, đã có 65 lượt ý kiến tham gia thảo luận.

Đại biểu Lê Thị Vinh Hương-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước tham gia thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 5. Ảnh: Minh Phương

Nhiều ý kiến tập trung phân tích những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở địa phương liên quan đến công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản; tiến độ triển khai các dự án đầu tư công; cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất tại vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại trên địa bàn tỉnh.

Nêu một số khó khăn lớn khi thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026, đại biểu Lê Thị Vinh Hương-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước cho biết: Bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, thiệt hại khoảng 800 tỷ đồng; trong đó có 474 doanh nghiệp bị thiệt hại 300 tỷ đồng.

“Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, đề nghị UBND tỉnh quan tâm nâng cao năng lực dự báo, thiết lập hệ thống cảnh báo đến từng thôn, làng, khu dân cư; chuẩn hóa cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng-chống thiên tai”-đại biểu Hương kiến nghị.

Các đại biểu tham gia thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 5. Ảnh: Minh Phương

Bên cạnh yêu cầu hướng dẫn về hỗ trợ thiệt hại hoa màu, bố trí kinh phí giúp địa phương sửa chữa các tuyến đường giao thông hư hỏng, đại biểu Trường Trung Tuyến-Bí thư Đảng ủy xã Ya Hội còn kiến nghị về việc bảo đảm trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng, nhất là ở cơ sở; tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn thường xuyên đối với lực lượng dân quân nhằm nâng cao kỹ năng ứng phó trước bão lũ.

Đặc biệt, theo đại biểu Tuyến, cần phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Không khí tại hội trường cũng "nóng lên" khi nhiều đại biểu đề cập đến bất cập trên tuyến quốc lộ 19.

Đại biểu Ngô Khắc Ngọc-Hiệu trường Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đề nghị điều chỉnh hợp lý các biển hạn chế tốc độ trên quốc lộ 19. Ảnh: Minh Phương

Đại biểu Ngô Khắc Ngọc-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh khẳng định: Mở rộng, nâng cấp giao thông là để vận chuyển hàng hóa, hành khách nhanh hơn, giảm chi phí vận hành, song quốc lộ 19 nối Pleiku-Quy Nhơn thì ngược lại.

“Tuyến đường có vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h, nhưng tôi đếm được có 42 biển báo hạn chế tốc độ. Trong đó, có 1 biển hạn chế tốc độ 30 km/h, 14 biển báo 40 km/h, 9 biển báo 50 km/h và 18 biển báo 60 km/h. Với mật độ dày như thế, phương tiện lưu thông chỉ đi được khoảng 3,5 km theo thiết kế là phải giảm tốc tuân thủ biển báo.

Vì thế, các phương tiện phải di chuyển mất 4 giờ mới đi hết đoạn đường dài 167 km, thay vì chỉ mất khoảng 2,5 giờ nếu chạy theo vận tốc thiết kế và số biển báo ít đi”-đại biểu Ngọc nêu ý kiến.

Ngoài ra, việc cắm biển báo hạn chế tốc độ 40 km/h qua trường học từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút là không phù hợp với thực tế, bởi học sinh chỉ tập trung trước cổng trường trong một vài khung giờ cố định.

Việc giảm tốc độ bất ngờ từ 80 km/h xuống còn 40 km/h còn dễ gây nguy cơ mất an toàn về giao thông. Vì vậy, đại biểu Ngọc kiến nghị tỉnh rà soát, loại bỏ và điều chỉnh ngay những biển báo hạn chế tốc độ còn bất cập; bỏ biển hạn chế tốc độ qua trường học mà chỉ để biển cảnh báo chú ý phía trước có trường học.

Đại biểu Trần Đình Hiệp-Giám đốc Sở Ngoại vụ nêu thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của quốc lộ 19, đề nghị cần khẩn cấp sửa chữa. Ảnh: Minh Phương

Đại biểu Trần Đình Hiệp-Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng bổ sung thêm điểm bất cập trên tuyến quốc lộ 19, đó là mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ gà, ổ voi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đại biểu Hiệp đề nghị tỉnh yêu cầu đơn vị khai thác tuyến đường này khẩn cấp khắc phục tồn tại “đường xấu nhưng vẫn thu phí đường bộ”.

Ngoài ra, đại biểu Hiệp còn đề cập đến nhiều đoạn trên quốc lộ 19 thuộc Dự án “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên” (nâng cấp quốc lộ 19) vừa đầu tư đã hỏng, chất lượng mặt đường rất kém; đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm sửa tuyến đường đèo An Khê để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian đến.

Nhiều nội dung liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng, phân bổ ngân sách và lĩnh vực giáo dục, y tế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp… cũng được các đại biểu thảo luận kỹ lưỡng; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách của HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.