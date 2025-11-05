(GLO)- Ngày 4-11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2437/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, đợt thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, với nội dung, hình thức phong phú gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số quốc gia.

Trong giai đoạn 2020-2025, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng giúp nước ta đạt nhiều thành tựu trên tất cả lĩnh vực. Ảnh minh họa: Dũng Nhân

Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ tháng 10-2025 đến khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua đây, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Với tinh thần "quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực", đợt thi đua tập trung vào 5 nhóm nội dung chính. Cụ thể, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đề án, chương trình được Chính phủ giao theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội.

Cùng với đó, thi đua thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bảo đảm đúng quy định.

Đồng thời, thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác cán bộ, chống chủ nghĩa cá nhân, tiêu cực, tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội.

Thi đua đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, phát huy mọi động lực, đột phá mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thu hút, trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới.

Ngoài ra, thi đua hoàn thành, hoàn thành vượt mức các công trình phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.