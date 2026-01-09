Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Chiều 9-1, Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tuy Phước ĐôngTuy Phước Bắc đã báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đến nay, các xã đã ban hành đầy đủ kế hoạch, quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ủy ban bầu cử; triển khai công tác giới thiệu người ứng cử, thực hiện thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; công tác hiệp thương được tổ chức đúng quy trình và tiến độ thời gian theo quy định; lập và niêm yết danh sách cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức; chủ động bảo đảm an ninh trật tự theo đúng quy định. Các địa phương cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với Đoàn kiểm tra.

1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tại xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Bình Dương

Cũng trong sáng 9.1, Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước Tây. Đến nay, xã đã triển khai cơ bản đầy đủ các nội dung theo quy định của Ủy ban bầu cử tỉnh. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số khó khăn liên quan đến nhân sự, công tác tuyên truyền và việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho cuộc bầu cử mới ở giai đoạn xây dựng kế hoạch…

3.jpg
Lãnh đạo xã Tuy Phước Đông nêu một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đã đóng góp ý kiến vào các nội dung như: tổ chức tập huấn quy trình thực hiện bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là tuyên truyền trực quan, qua hệ thống loa phát thanh và các nền tảng mạng xã hội; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự; rà soát điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử…

2.jpg
Lãnh đạo xã Tuy Phước Tây kiến nghị Ủy ban bầu cử tỉnh các khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Bình Dương

Kết luận buổi làm việc với các xã, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức; tăng cường kiểm tra, giám sát; phối hợp trong công tác xác minh, làm sạch danh sách cử tri; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thông tin trước, trong và sau bầu cử; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần tổ chức cuộc bầu cử đúng tiến độ, đúng quy định, dân chủ và an toàn.

