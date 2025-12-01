Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

NGUYỄN HÂN PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Tinh thần chung là bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cử tri; đồng thời, nâng cao tính công khai, minh bạch, dân chủ trong toàn bộ quá trình bầu cử.

Địa phương chủ động vào cuộc

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cấp ủy các xã, phường trong tỉnh đã nhanh chóng tổ chức quán triệt, phổ biến quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ tới cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị cơ sở.

Việc nắm chắc quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm giúp các địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất từ khâu chuẩn bị nhân sự, lập danh sách cử tri đến tổ chức hiệp thương.

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 4-11. Ảnh: Hồng Thương

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 4-11. Ảnh: Hồng Thương

Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức như: qua hệ thống loa truyền thanh, sinh hoạt cộng đồng…

MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường xuống từng thôn, làng để giải thích những điểm mới của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, kịp thời hướng dẫn những vấn đề còn vướng mắc, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại xã Ia Hiao, ông Phạm Văn Phương-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã-cho biết: Đảng ủy xã đã thành lập đầy đủ các bộ phận phục vụ bầu cử, gồm: Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử xã, các tiểu ban giúp việc.

Xã cũng đã thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử, dự kiến nhân sự ứng cử; phân công nhiệm vụ từng thành viên phụ trách 21 thôn, làng.

Cùng với đó, việc rà soát danh sách cử tri, cập nhật biến động dân cư được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm chính xác và đầy đủ, không bỏ sót người đủ điều kiện tham gia bầu cử. Công tác chuẩn bị về địa điểm bỏ phiếu, hệ thống truyền thanh, phương án đảm bảo ANTT, y tế… đang được triển khai theo đúng quy định.

“Khi người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và thực hiện lựa chọn sáng suốt, cuộc bầu cử sẽ thực sự phát huy dân chủ. Với sự lãnh đạo thống nhất và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng tôi tin tưởng cuộc bầu cử tại địa phương sẽ diễn ra an toàn, đúng luật, đạt kết quả cao”-ông Phương nhấn mạnh.

Tại phường Pleiku, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Công tác tuyên truyền được triển khai theo kế hoạch chung, trong đó nhấn mạnh việc phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và các quy định pháp luật.

UBND phường đã tham mưu thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; phối hợp với lực lượng Công an rà soát nhân khẩu từng tổ dân phố để phục vụ lập danh sách cử tri.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước khẳng định: Cuộc bầu cử lần này là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Do đó, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc từng bước, đặc biệt chú trọng công tác hiệp thương, lập danh sách cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo và duy trì tính dân chủ, minh bạch…

Tại phường Bình Định, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đào Xuân Huy thông tin: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước. Công tác chuẩn bị đòi hỏi sự chủ động và kỹ lưỡng ngay từ đầu.

Phường đã xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri. Ngoài ra, phường cũng sẽ chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, an toàn và sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải, tiến độ triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đang bám sát kế hoạch, đúng các mốc thời gian theo quy định.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy các xã, phường được thực hiện nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh trên nhiều nền tảng, trong đó chú trọng nền tảng số để tăng khả năng lan tỏa thông tin chính thống, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ, chủ động nhằm giữ vững ổn định trên các địa bàn trọng điểm.

Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phường Pleiku triển khai công tác bầu cử. Ảnh: Bá Bính

Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phường Pleiku triển khai công tác bầu cử. Ảnh: Bá Bính

Nhấn mạnh phải tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh-nêu rõ: Từ nay đến ngày diễn ra bầu cử (15-3-2026) không còn nhiều thời gian. Vì vậy, từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động bắt tay ngay vào triển khai nhiệm vụ, nắm chắc tiến độ, nỗ lực lớn hơn để hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp.

“Ủy ban bầu cử các cấp khẩn trương ban hành kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ.

Thường trực cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử tại địa bàn, bảo đảm đúng quy định pháp luật để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân”-Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu.

null