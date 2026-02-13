Gia Lai tổ chức lễ thượng cờ vào sáng mùng một Tết Bính Ngọ 2026

(GLO)- Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức lễ thượng cờ vào sáng 17-2-2026 (nhằm mùng 1 Tết Bính Ngọ) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

Theo đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tại Công văn số 452/BCH-TM ngày 06/02/2026, Lễ thượng cờ được tổ chức nhằm chào mừng năm mới, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tạo khí thế phấn khởi, đoàn kết ngay từ ngày đầu xuân mới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, UBND phường Quy Nhơn, UBND phường Quy Nhơn Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức buổi lễ.

Lễ thượng cờ đầu năm là hoạt động có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh trong năm mới Bính Ngọ 2026.