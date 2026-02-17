Gia Lai quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn tầm

(GLO)- Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tỉnh Gia Lai ghi nhận kết quả ấn tượng với GRDP năm 2025 tăng trưởng ở mức 7,2%, đứng thứ 3/6 tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đây là thành quả từ sự đồng thuận, nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; là bệ phóng vững chắc, giúp Gia Lai tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Vượt khó, tạo đột phá để bứt phá

Năm 2025, Gia Lai phải đối mặt với tác động kép từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài và sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, đặc biệt là những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 (Kalmaegi) và mưa lũ lịch sử gây ra. Tuy nhiên, chính trong gian khó, Gia Lai càng thể hiện rõ bản lĩnh, khát vọng vươn lên.

Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến Gia Lai tìm hiểu cơ hội đầu tư. Ảnh: T.SỸ

Hình ảnh lãnh đạo tỉnh “gõ cửa” mời các tập đoàn, DN về tỉnh đầu tư các dự án, hay dầm mình trong bão lớn, lũ dữ để bảo vệ nhân dân trở thành biểu tượng cho một chính quyền hành động. Sau những chuyến đi ấy là hàng loạt giải pháp mang tầm chiến lược đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững đồng loạt được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đan xen với việc khởi công các dự án mới không chỉ hiện đại hóa giao thương, mà còn mở rộng không gian phát triển, gia tăng “lực hấp dẫn” của Gia Lai đối với du khách và các nhà đầu tư.

Chính quyền kiến tạo và hành động cũng đã thể hiện rõ nét thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, tạo nên một “thỏi nam châm” đủ lớn thu hút du khách, giúp ngành du lịch của tỉnh xác lập kỷ lục mới, với 12,4 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 17,6% so với năm 2024, mang về doanh thu 29.000 tỷ đồng.

Sự thăng hoa của ngành “công nghiệp không khói” đã kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 198.384 tỷ đồng, tăng 13,1%. Kim ngạch xuất khẩu cũng ghi dấu ấn khi đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ và vượt 19,7% so với kế hoạch, góp phần quan trọng đưa chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 9% so với năm trước.

Đặc biệt, môi trường đầu tư thông thoáng, chính sách hỗ trợ đầu tư cởi mở của tỉnh đã thu hút 192 dự án mới của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với một lượng vốn khổng lồ 159.874 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Những siêu dự án như: Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester, vốn đầu tư 24.970 tỷ đồng; chuỗi 3 dự án đô thị tại đầm Đề Gi, vốn đầu tư 8.553 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Vân Canh, tổng vốn đầu tư 5.700 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1, tổng vốn đầu tư hơn 4.569 tỷ đồng... đang dần hiện thực hóa.

Khi “sức khỏe” nền kinh tế tốt lên, thu ngân sách nhà nước của tỉnh đã đạt 28.400 tỷ đồng, vượt 37,8% dự toán Trung ương giao, vượt 18,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24,1% so với năm trước, tạo nguồn lực vững chắc để đầu tư cho an sinh xã hội và hạ tầng chiến lược.

Các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được tỉnh đặc biệt quan tâm, giúp đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng cao; bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn tầm

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2026 - 2030. Đây cũng là thời điểm bản lề để tỉnh hiện thực hóa khát vọng vươn tầm.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, để khát vọng trở thành hiện thực, Gia Lai kiên định tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng toàn diện. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, dựa trên lợi thế về lao động, nông nghiệp và khai thác khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển và dọc QL 19 - Quy Nhơn - An Khê - Pleiku.

Tạo đột phá về phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, hình thành Trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Trung - Trung Bộ; hỗ trợ chuyển đổi xanh; phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa Tây Nguyên, văn hóa Chămpa, truyền thống văn hóa - lịch sử; đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. Đồng thời phát triển hệ sinh thái du lịch đặc thù, không phát triển theo lối đại trà mà phát triển có chiều sâu, có bản sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú, độc đáo và khác biệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) tiếp đón các nhà đầu tư nước ngoài đến tỉnh tìm hiểu đầu tư. Ảnh: T.SỸ

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững dựa trên lợi thế của tỉnh có đất đỏ bazan, có đồng bằng, có đồi núi thấp để phát triển các vùng chuyên canh lớn (cà phê, hồ tiêu, rau quả sạch, dược liệu, chăn nuôi tập trung…), có biển để phát triển thủy sản công nghệ cao, hình thành các “cứ điểm nông - công nghiệp”, xây dựng mô hình vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Phát triển dịch vụ cảng - logistics bao gồm cảng biển, ga đường sắt, cảng hàng không, cảng cạn dọc theo QL 19, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hình thành các trung tâm logistics từ cửa khẩu Lệ Thanh đến Cảng Quy Nhơn và Cảng Phù Mỹ, từ đó đưa sản phẩm hàng hóa đặc sắc của Gia Lai đi khắp thế giới.

Phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản công nghiệp, đô thị, bất động sản du lịch, hạ tầng dịch vụ; kinh tế đô thị đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Hình thành những đô thị sinh thái đặc sắc với biển xanh - cao nguyên hùng vĩ, tạo nên những đô thị sinh thái kiểu mẫu là những nơi đáng sống, biến Gia Lai thành một Việt Nam thu nhỏ, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân và du khách.

Để thực hiện thành công các trụ cột phát triển đó, đưa tỉnh Gia Lai bứt phá trên hành trình mới, toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ mang tính đột phá chiến lược. Trong đó, đột phá về quản trị của địa phương, chuyển từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền kiến tạo và phục vụ” là điều kiện quan trọng để khơi thông mọi điểm nghẽn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh, gọn, mạnh, có nền công vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền số; xây dựng hệ sinh thái cho đổi mới sáng tạo; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, tạo nên môi trường phát triển năng động, công bằng và hấp dẫn; bảo đảm môi trường pháp lý minh bạch, an toàn cho hoạt động đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương.

Tạo đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistics, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số. Tỉnh ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông kết nối các địa bàn: Cao nguyên - trung du - đồng bằng - ven biển. Trên trục cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hình thành các cụm động lực phát triển gắn với đô thị thông minh, trung tâm logistics, vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, tạo hiệu ứng lan tỏa theo chuỗi giá trị.

Đột phá trong phát triển KHCN, ưu tiên thúc đẩy chuyển đổi số, xem đây là động lực tăng trưởng mới của tỉnh.

Cuối cùng, đột phá về nguồn lực con người, thông qua việc phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, năng động, sáng tạo và năng lực thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt, xây dựng đội ngũ cán bộ - nhất là người đứng đầu, có bản lĩnh chính trị, tinh thần phụng sự, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trở thành trung tâm lan tỏa đổi mới trong hệ thống chính trị và xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Toàn bộ hệ thống chính quyền tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết - kỷ cương - hiệu quả, hành động thống nhất vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh nhà; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ”.