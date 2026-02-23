Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Lữ đoàn 573 phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 23-2, Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Vương Đức Vũ - Lữ đoàn trưởng, Thượng tá Trần Đình Phúc - Chính ủy Lữ đoàn, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

z7555437970341-d984a9df61a4ad5a15c92ceb3287dfd5.jpg
Lữ đoàn 573 phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. ﻿Ảnh: M.L

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Lữ đoàn 573 đã triển khai trồng cây xanh tại 4 địa điểm: Sở Chỉ huy Lữ đoàn, Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 4 với tổng số 86 cây xanh (48 cây lim xanh, 38 cây xà cừ).

Việc trồng cây được tổ chức khoa học, đúng kỹ thuật, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp gắn với xây dựng, quy hoạch doanh trại chính quy.

lu-doan-573-phat-dong-tet-trong-cay.jpg
z7555438391099-e71975b1f95b8cdd287fbce9b22aa744.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 trồng và chăm sóc cây xanh hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026. Ảnh: M.L

Hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 trong quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu huấn luyện năm 2026.

