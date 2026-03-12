“Ði từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền về bầu cử

(GLO)- Những ngày qua, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai khẩn trương với phương châm “Ði từng ngõ, gõ từng nhà”.

Tại xã Ia Khươl, cán bộ các thôn, làng chia thành nhiều tổ nhỏ tỏa về từng khu dân cư để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử. Làng Kon Sơ Lăl có 162 hộ, 100% là người Bahnar. Làng có 444 cử tri, thuộc điểm bầu cử số 15.

Do người dân thường xuyên đi làm rẫy xa, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận cùng người có uy tín tranh thủ giữa trưa hoặc cuối buổi chiều đến từng hộ để thông tin về thời gian bầu cử, hướng dẫn quy trình bỏ phiếu và phát thẻ cử tri.

Cán bộ điểm bầu cử số 15 thông tin, giới thiệu cho các cử tri về tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Ảnh: D.Đ

Ông Djin (làng Kon Sơ Lăl) cho biết: Do thường xuyên đi làm rẫy nên trước đây chưa nắm rõ thông tin về bầu cử. Sau khi được cán bộ tuyên truyền, ông đã hiểu đầy đủ quyền và trách nhiệm của cử tri.

“Gia đình tôi có 3 cử tri. Ngày 15-3, cả nhà sẽ sắp xếp công việc, đến điểm bầu cử đúng thời gian quy định để bỏ phiếu, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho nhân dân” - ông Djin chia sẻ.

Xã Ia Khươl có 7 đơn vị bầu cử, 15 địa điểm bỏ phiếu với 10.612 cử tri. Thời gian qua, địa phương đẩy mạnh thông tin bằng nhiều hình thức phù hợp với từng khu dân cư; phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở và vai trò của cán bộ thôn, làng, già làng, người có uy tín trong vận động cử tri.

Bà Trần Thị Yến - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khươl - cho biết: Trên địa bàn, người Bahnar và Jrai chiếm khoảng 85% dân số, cư dân sinh sống phân tán, giao thông đi lại còn khó khăn nên công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt theo từng địa bàn. Địa phương tăng cường các tổ tuyên truyền lưu động với hình thức dễ hiểu, sát với thực tế. Nhờ đó, đa số cử tri tại đã nắm rõ quy trình, quy định bầu cử, sẵn sàng tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian.

Chi bộ làng Vir (xã Krong) thường xuyên tuyên truyền về ngày bầu cử với nhiều hình thức phù hợp đặc thù của địa phương. Ảnh: D.Đ

Tại xã Krong, do có đông đồng bào Bahnar sinh sống trên địa bàn rộng, dân cư thưa thớt nên công tác tuyên truyền, vận động bầu cử gặp không ít khó khăn. Để chuẩn bị tốt cho ngày hội toàn dân, địa phương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng khu vực. Cán bộ, già làng, người có uy tín được huy động tích cực tham gia tuyên truyền; nội dung cũng được truyền tải bằng nhiều ngôn ngữ để cử tri dễ tiếp cận.

Ông Nguyễn Công Đạo - Bí thư Đảng ủy xã Krong - cho hay: Toàn xã có 3.797 cử tri. Do địa bàn rộng nên địa phương thành lập 5 khu vực bỏ phiếu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Bên cạnh hệ thống truyền thanh lưu động, làng còn lập các nhóm Zalo để phổ biến, cập nhật thông tin bầu cử đến từng hộ dân.

Đồng thời, địa phương đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền qua pa nô, áp phích, kết hợp tiếng phổ thông và tiếng Bahnar, giúp cử tri nắm rõ những thông tin quan trọng về bầu cử.

Tính đến ngày 3-3, ủy ban bầu cử các địa phương trong tỉnh đã niêm yết công khai 2.587.005 cử tri tại 2.179 khu vực bỏ phiếu; đồng thời chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức và tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân trước ngày hội lớn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đánh giá: Công tác tuyên truyền bầu cử thời gian qua được các địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và khí thế phấn khởi trong nhân dân.

“Thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tiếp tục bám sát địa bàn, phát huy vai trò của hệ thống chính trị và đội ngũ tuyên truyền viên, bảo đảm thông tin đến từng cử tri đầy đủ, chính xác, kịp thời, góp phần tổ chức thành công ngày hội lớn của đất nước và của tỉnh” - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh.