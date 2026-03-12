Cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội lớn

(GLO)- Những ngày này, trên khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai, việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sôi nổi, khẩn trương.

Từ trung tâm đô thị đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, những phần việc cuối cùng đang được gấp rút hoàn tất, với tư thế sẵn sàng cho ngày 15-3 - ngày hội lớn của toàn dân.

Lan tỏa tinh thần ngày hội bầu cử

Từ trung tâm hành chính tỉnh đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, không khí chuẩn bị cho ngày hội bầu cử trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Hình ảnh các khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang khang trang, trang trí đúng quy định, đã góp phần tạo nên không gian trang nghiêm, thuận tiện để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cử tri khu phố 6 (phường Quy Nhơn) tìm hiểu thông tin các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: N.Hân

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) phường Quy Nhơn - cho biết: Lực lượng Công an phường đang tích cực rà soát, thống kê và cập nhật danh sách cử tri liên tục đến trước ngày bầu cử nhằm bảo đảm đầy đủ, chính xác. Địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia công tác bầu cử để các khâu triển khai được thực hiện thông suốt, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, đảm bảo không để phát sinh các tình huống phức tạp.

Không khí chuẩn bị tại xã Chư Păh cũng diễn ra khẩn trương, chặt chẽ. Theo ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBBC xã, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, làng và tổ bầu cử hoàn thiện việc trang trí khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Đặc biệt, công tác bảo đảm ANTT được chú trọng với các phương án bảo vệ cụ thể, sẵn sàng chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Việc phát thẻ cử tri, chỉnh trang khuôn viên các điểm bỏ phiếu và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được triển khai chu đáo.

Bên cạnh đó, các địa phương chú trọng đến việc nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác bầu cử. Các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các ban bầu cử và tổ bầu cử được tổ chức bài bản, tập trung vào quy trình tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu và các nội dung nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, qua đó giúp cán bộ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động cao.

Cùng với công tác tổ chức, công tác tuyên truyền về bầu cử được các địa phương triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần lan tỏa sâu rộng không khí ngày hội trong các tầng lớp nhân dân.

Tại xã Biển Hồ, ông Nguyễn Quốc Vinh - Phó Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ tịch UBBC xã - cho biết hệ thống truyền thanh cơ sở duy trì phát sóng bản tin tuyên truyền đều đặn 2 lần/ngày, mỗi bản tin khoảng 15 phút, cung cấp các thông tin cần thiết về cuộc bầu cử.

Địa phương cũng đẩy mạnh truyền thông trên cổng thông tin điện tử của xã và các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân. Hoạt động tuyên truyền trực quan được tăng cường với hệ thống áp phích, băng rôn được treo tại các thôn, làng và dọc các trục đường chính…

Tinh thần hướng về ngày hội lớn lan tỏa rõ nét trong từng khu dân cư, thôn xóm. Cử tri chủ động tìm hiểu danh sách ứng cử viên và các thông tin liên quan với tinh thần trách nhiệm cao, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu đủ đức, đủ tài, thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đóng góp thiết thực cho sự phát triển KT-XH địa phương trong giai đoạn mới.

Bà Hlây - cử tri ở làng Đak Yă - xã Mang Yang, bày tỏ: Bà con chúng tôi mong muốn những người trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ cây giống, con giống, đẩy mạnh chuyển giao KHKT và xây dựng các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, tạo sinh kế bền vững để người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Các điều kiện phục vụ bầu cử cơ bản hoàn tất

Theo Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của UBBC tỉnh, đến thời điểm hiện tại, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu. Việc trang trí, khánh tiết được thực hiện trang trọng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tổ bầu cử số 2 (phường Quy Nhơn Đông) kiểm tra thùng phiếu tại điểm bầu cử số 2. Ảnh: N.Hân

Các bước trong quy trình tổ chức bầu cử như hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, vận động bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đều được triển khai nghiêm túc theo đúng hướng dẫn.

UBBC tỉnh đã in và cấp phát đầy đủ các tài liệu phục vụ bầu cử, thẻ cử tri; đồng thời hướng dẫn UBBC các xã, phường thực hiện việc in và cấp phát tài liệu bảo đảm đồng bộ, thống nhất và kịp thời.

Toàn tỉnh cũng đã hoàn thành việc giao nhận tài liệu, phù hiệu và con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử đến 6 Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và 18 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, quá trình chuẩn bị và triển khai cuộc bầu cử được cả hệ thống chính trị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, chủ động và đồng bộ. Công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đúng thành phần, số lượng và cơ cấu theo quy trình, quy định.

“Điều đáng ghi nhận là công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đa dạng với sự kết hợp giữa tuyên truyền trên báo, phát thanh, truyền hình, nền tảng số và tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng không khí sôi nổi của cuộc bầu cử đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh”, đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị chu đáo của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, trách nhiệm của cử tri, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, để ngày bầu cử 15-3 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.