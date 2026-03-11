Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành vì sự phát triển của tỉnh Gia Lai

VÕ HƯỜNG
(GLO)- Ngày 11-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri 2 xã Xuân An và Ngô Mây để vận động bầu cử, cam kết đồng hành vì sự phát triển của tỉnh.

Các ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Đồng Ngọc Ba - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Văn Cảnh - Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thị Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân An; Lê Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai).

dbqh-hoat-dong-chuyen-trach-tai-uy-ban-phap-luat-va-tu-phap-cua-quoc-hoi.jpg
Ứng cử viên Đồng Ngọc Ba trình bày chương trình hành động. Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định, nếu trúng cử sẽ nỗ lực thực hiện tốt những nội dung đã đề ra; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; đồng thời, tăng cường giám sát việc thực thi các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Đặc biệt, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Gia Lai, trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình, các ứng cử viên sẽ tích cực nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, qua đó khơi thông nguồn lực cho phát triển.

quang-canh-buoi-tiep-xuc.png
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bình Dương

Trong đó, trọng tâm là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; kinh tế biển; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ; phát triển năng lượng tái tạo, du lịch cộng đồng và dịch vụ cảng biển logistics, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh.

Các ứng cử viên cũng cam kết sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào hoạt động của Quốc hội; đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh Gia Lai và của đất nước trong tình hình mới.

Bên cạnh đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri 2 xã Xuân An và Ngô Mây cũng mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử ĐBQH sẽ quan tâm đến những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống người dân như: tăng cường quản lý về đảm bảo thông tin trên mạng xã hội; nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở; có chính sách phát triển nông nghiệp bền vững, nhất là hỗ trợ về thuế, bảo đảm đầu ra cho nông sản, tránh tình trạng “được mùa mất giá”; quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

cu-tri-gui-tam-tu.png
Cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên ĐBQH. Ảnh: Bình Dương

Trên lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và có cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển giáo dục, đặc biệt là bậc học mầm non.

Cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng những nội dung đã nêu trong chương trình hành động; đồng thời, làm tốt vai trò đại biểu dân cử, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tỉnh Gia Lai và của cả nước.

