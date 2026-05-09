Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà sàn của người dân xã Kông Chro

(GLO)- Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8-5, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà sàn cùng nhiều tài sản của gia đình ông Đinh Mứt (làng Rơng Tnia, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ chồng ông Mứt đang đi làm rẫy, chỉ có con ông ở nhà. Khi phát hiện hỏa hoạn, người con đã hô hoán bà con trong làng đến hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi toàn bộ căn nhà sàn rộng khoảng 140 m2 cùng nhiều tài sản có giá trị và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu của gia đình.

May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, tổng thiệt hại về tài sản ước tính hơn 100 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Kông Chro đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Mứt vượt qua khó khăn, đồng thời vận động bà con dân làng hỗ trợ gia đình dựng căn nhà tạm để ở, giúp sớm ổn định cuộc sống.