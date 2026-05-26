Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 25-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tình hình triển khai thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (dự án thành phần 1). Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại điểm đầu tuyến thuộc địa phận phường An Nhơn Bắc.﻿ Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (đơn vị chủ đầu tư), dự án thành phần 1 tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài 22 km (từ Km0+000 - Km22+000).

Dự án được khởi công vào ngày 29-12-2025 với 2 gói thầu xây lắp; tổng vốn đầu tư hơn 4.838 tỷ đồng. Thời gian thi công 34 tháng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Sau khi khởi công đến nay, công tác GPMB và thi công tuyến đường cơ bản đáp ứng yêu cầu. Trong đó, gói thầu xây lắp số 1 (từ Km0+000 - Km12+000) mặt bằng bàn giao 10,8 km/12 km, đạt 90%.

Các nhà thầu đang triển khai 21 mũi thi công trên toàn tuyến. Đối với gói thầu xây lắp số 2 (từ Km12+000 - Km22+000) đã bàn giao mặt bằng 5,27 km/10 km, đạt 53%. Nhà thầu đang triển khai 14 mũi thi công…

Để đảm bảo nguồn lực triển khai thi công Dự án thành phần 1 theo đúng kế hoạch, đơn vị chủ đầu tư đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh báo cáo Chính phủ xem xét, sớm bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 cho dự án.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các địa phương vùng dự án đi qua phối hợp đẩy nhanh công tác GPMB để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho thi công; tập trung đôn đốc các nhà thầu huy động đủ nguồn nhân lực, thiết bị thi công theo kế hoạch trong phạm vi đã bàn giao mặt bằng sạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2 từ trái sang, hàng đầu) nghe đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công dự án. Ảnh: N.H

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi khảo sát toàn tuyến, nghe đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền địa phương báo cáo cụ thể tiến độ công tác GPMB, tiến độ thi công các khu tái định cư, tiến độ thi công các gói thầu xây lắp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng nhìn chung, công tác GPMB, xây dựng các khu tái định cư thực hiện Dự án thành phần 1 tuyến cao tốc còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu đơn vị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu, chính quyền địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương rà soát, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Thi công một khu tái định cư phục vụ di dời dân bị ảnh hưởng bởi tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: N.H

Nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến cao tốc đường bộ Quy Nhơn - Pleiku đối với việc tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương và phát triển KT-XH của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ trong xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh; nhất là tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư.

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị thi công huy động nguồn lực, thiết bị và nhân lực, bảo đảm thi công đồng bộ, liên tục trên công trường; quan tâm chặt chẽ công tác quản lý chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

