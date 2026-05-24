Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Khu dân cư mới dần hình thành

Cưa hạ hàng ngàn cây cao su đang thời kỳ thu hoạch để nhường đất cho dự án các khu tái định cư trên địa bàn xã Ia Băng. Ảnh: Minh Phương

Những ngày này, trên các đồi cao su ở xã Ia Băng, tiếng máy cưa, máy ủi vang lên liên tục. Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ, san ủi, dọn dẹp để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo thống kê, tổng diện tích đất của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang bị thu hồi để thực hiện dự án là 25,94 ha với hơn 11.150 cây cao su bị ảnh hưởng.

Trong đó, diện tích phục vụ xây dựng 3 khu tái định cư dành cho khoảng 82 hộ dân là 11,76 ha với 5.299 cây cao su; phần còn lại nằm trong phạm vi tuyến cao tốc và đường gom.

Đến nay, địa phương đã hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường sản lượng cho doanh nghiệp, đồng thời ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường theo quy định.

Các khu tái định cư đều được bố trí gần trung tâm xã, thuận lợi giao thông, sát khu dân cư hiện hữu nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống khi chuyển đến nơi ở mới.

Ông Hoàng Mạnh Hùng - Bí thư Chi bộ thôn Blo (xã Ia Băng) cho biết: Tuyến cao tốc đi qua địa bàn thôn ảnh hưởng đến gần 100 hộ dân, trong đó hơn 30 hộ có nhà ở bị tác động trực tiếp.

“Người dân đều đồng thuận cao với chủ trương thu hồi đất triển khai dự án, mong các khu tái định cư sớm hoàn thiện để được giao đất, xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. Khi mọi điều kiện được đảm bảo thì người dân rất yên tâm bàn giao mặt bằng cho Nhà nước triển khai dự án”- ông Hùng chia sẻ.

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang tổ chức cắt hạ cây cao su ở các vị trí quy hoạch khu tái định cư tại xã Ia Băng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: Minh Phương

Trong tổng số 4 khu tái định cư của Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, riêng xã Ia Băng có 3 khu với gần 90 lô đất. Cụ thể, khu tái định cư tại thôn Djrông rộng khoảng 3,3 ha, dự kiến bố trí 45 lô; tại thôn 5 có 2 khu với diện tích lần lượt 5 ha và 3,4 ha, dự kiến bố trí 78 lô. Hiện địa phương đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công triển khai xây dựng hạ tầng.

Liên quan đến các khu tái định cư trên địa bàn, ông Nguyễn Trường Sinh - Chủ tịch UBND xã Ia Băng - cho biết: Địa phương đã phối hợp Ban Quản lý dự án tổ chức nhiều cuộc họp dân, kiểm kê, xét điều kiện hỗ trợ tái định cư và thành lập Hội đồng xét duyệt tái định cư. Qua đợt xét đầu tiên đã có khoảng 53 hộ đủ điều kiện, các đợt tiếp theo đang được triển khai để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Tương tự, khu tái định cư thôn Tân Phú (xã Mang Yang) cũng đã hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng. Các đơn vị thi công cũng đang tập kết máy móc, vật liệu, dựng lán trại để triển khai xây dựng.

Theo ông Võ Lê Xuân Thiện - Chủ tịch UBND xã Mang Yang, khu tái định cư có quy mô khoảng 3,1 ha, gồm 64 lô đất ở cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu dự án.

An cư để người dân an tâm nhường đất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với các sở, ngành và địa phương về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào ngày 9-5. Ảnh: Hà Duy

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh, các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 sẽ được tập trung thi công và hoàn thành trong tháng 7 để các hộ dân có thể triển khai xây dựng nhà ở trước mùa mưa. Đây là yêu cầu cấp thiết, bởi việc chậm bố trí nơi ở mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân cũng như tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.

Tại các cuộc họp kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư, ưu tiên giải tỏa mặt bằng để triển khai thi công ngay, tránh chậm trễ làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Các khu tái định cư phải đảm bảo đầy đủ hạ tầng thiết yếu như điện, nước sinh hoạt và được quy hoạch đồng bộ, khang trang để người dân yên tâm chuyển đến nơi ở mới. Đồng thời, các địa phương cần nhanh chóng niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ đúng quy định, không để người dân thiệt thòi.

Dự án thành phần 3 (từ Km90+000 – Km125+000) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua địa bàn của 6 xã, phường khu vực Tây Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Thực tế cho thấy, một dự án trọng điểm chỉ có thể về đích đúng tiến độ khi nhận được sự đồng thuận cao từ người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Và để có được sự đồng thuận ấy, điều quan trọng không chỉ là thu hồi đất đúng tiến độ mà còn phải giải quyết thấu đáo bài toán an cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Khi nơi ở mới được đảm bảo, niềm tin của người dân cũng được củng cố, tạo nền tảng để Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sớm về đích theo kế hoạch đề ra.

Trên những quả đồi vừa được san gạt ở Ia Băng, Mang Yang, hình hài các khu dân cư mới đang dần hiện rõ. Với nhiều hộ dân vùng dự án, đó không chỉ là một khu tái định cư, mà còn là khởi đầu cho cuộc sống mới sau khi nhường đất cho công trình trọng điểm quốc gia.