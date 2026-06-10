(GLO)- Ngày 10-6, UBND xã Ia Ko phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khánh thành cầu dân sinh tại làng Tai Glai (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai).

Ban tổ chức thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu dân sinh tại làng Tai Glai (xã Ia Ko). Ảnh: Ngọc Duy

Cầu dài 7m, rộng 5m, cao 3,15m; lan can tôn lượn sóng cao 100cm (có bố trí tiêu phản quang), mặt đường bê tông, đảm bảo an toàn giao thông.

Tổng mức đầu tư công trình là 400 triệu đồng từ nguồn tài trợ của gia đình Cherish Family (Hà Nội) và cộng đồng góp lẻ thuộc dự án “Ánh sáng núi rừng” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai.

Cầu dân sinh tại làng Tai Glai được khởi công ngày 25-11-2025, sau gần 7 tháng thi công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình giúp hơn 600 hộ dân trong làng thuận lợi hơn trong đi lại, sản xuất, vận chuyển nông sản.

Người dân làng Tai Glai (xã Ia Ko) phấn khởi khi cầu dân sinh mới được đưa vào sử dụng. Ảnh: Ngọc Duy

Trước đây, cây cầu cũ do người dân đóng góp xây dựng từ năm 2000 với thiết kế đơn giản, chiều ngang hẹp, không có tay vịn nên việc đi lại qua khu vực này gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa.