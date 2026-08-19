Từ 1-9, trường hợp nào bị tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 100 triệu đồng?

(GLO)- Từ ngày 1-9, quy định mới về trình tự, thủ tục chi hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ được áp dụng. Trong đó, nạn nhân bị tổn thương cơ thể trên 81% có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/người/lần.

Thông tư số 126/2026/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1-9-2026, quy định trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Mức chi và đối tượng được hỗ trợ thực hiện theo Nghị định số 279/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Từ ngày 1-9, nạn nhân bị tổn thương cơ thể trên 81% có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/người/lần. Ảnh minh họa: T.N/TNO

Theo đó, nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81% được xem xét hỗ trợ cho các hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển, với mức chi không quá 100 triệu đồng/người/lần.

Đây là mức hỗ trợ cao nhất dành trực tiếp cho nạn nhân theo chính sách của quỹ. Tuy nhiên, mức 100 triệu đồng là mức tối đa, không đồng nghĩa mọi người bị tai nạn giao thông hoặc mọi trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81% đều mặc nhiên được nhận đủ số tiền này.

Ngoài mức trên, quỹ còn hỗ trợ một số nhóm khác. Cụ thể, nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81%, thuộc gia đình gặp khó khăn về kinh tế, được hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/người/vụ việc.

Gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ và đang gặp khó khăn về kinh tế được hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình.

Chính sách cũng dành kinh phí hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu giúp nạn nhân.

Tổ chức trực tiếp cứu giúp, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu được hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/vụ việc; đối với cá nhân, mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/vụ việc.

Đáng chú ý, Thông tư số 126/2026/TT-BCA quy định những trường hợp không thực hiện chi hỗ trợ từ quỹ.

Trong đó, có người gây ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông đường bộ; một số trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích bị cấm; hoặc vụ tai nạn không được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ thụ lý, điều tra, giải quyết theo quy định.