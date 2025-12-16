Gia Lai: Hơn 131 triệu đồng hỗ trợ sinh viên bị tai nạn giao thông

Trước đó, em Nguyễn Lê Anh Vũ (20 tuổi, quê ở thôn Chánh Trực 1, xã Phù Mỹ Đông) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi học về khi va chạm với người điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu.
Em Vũ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu, sau đó chuyển gấp vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) do chấn thương nặng.
Gia đình em Vũ có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi cha mẹ ly hôn, em sống cùng mẹ. Em là sinh viên ngoan hiền, có ý thức vươn lên trong học tập.
Chi phí phẫu thuật, điều trị và hồi sức kéo dài vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Việc kịp thời hỗ trợ kinh phí điều trị thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các đơn vị và nhà hảo tâm, góp phần tiếp thêm động lực để Vũ tiếp tục điều trị, sớm vượt qua bệnh tật.
Cùng ngày, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và các đơn vị cũng đã trao tặng 30 suất quà (800 nghìn đồng/suất) cho người dân ở phường Quy Nhơn bị ảnh hưởng bởi bão lũ.