Gia Lai: Hơn 131 triệu đồng hỗ trợ sinh viên bị tai nạn giao thông

NGUYỄN DŨNG
(GLO)- Chiều 16-12, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã trao 131,45 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị cho em Nguyễn Lê Anh Vũ - Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bị tai nạn giao thông.

Trước đó, em Nguyễn Lê Anh Vũ (20 tuổi, quê ở thôn Chánh Trực 1, xã Phù Mỹ Đông) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi học về khi va chạm với người điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu.

hoi-bao-tro-benh-nhan-ngheo-tinh-gia-lai-to-chuc-trao-tien-ho-tro-cho-em-vu.jpg
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và các đơn vị, nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ chi phí điều trị cho em Nguyễn Lê Anh Vũ. Ảnh: N.D

Em Vũ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu, sau đó chuyển gấp vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) do chấn thương nặng.

Gia đình em Vũ có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi cha mẹ ly hôn, em sống cùng mẹ. Em là sinh viên ngoan hiền, có ý thức vươn lên trong học tập.

z7332831357655-cbb2d05f1c0137b9bd6705d05fed8a10.jpg
Trao quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.D

Chi phí phẫu thuật, điều trị và hồi sức kéo dài vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Việc kịp thời hỗ trợ kinh phí điều trị thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các đơn vị và nhà hảo tâm, góp phần tiếp thêm động lực để Vũ tiếp tục điều trị, sớm vượt qua bệnh tật.

Cùng ngày, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và các đơn vị cũng đã trao tặng 30 suất quà (800 nghìn đồng/suất) cho người dân ở phường Quy Nhơn bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Thắp sáng hy vọng từ Chư Prông

Thắp sáng hy vọng từ Chư Prông

Từ thiện

(GLO)- Suốt 13 năm qua, nhóm từ thiện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm để có các hình thức hỗ trợ đa dạng cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin và động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn trao tặng quà cho các em học sinh và kinh phí hỗ trợ nhà trường mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Ảnh: Vũ Chi

Tặng quà học sinh và hộ nghèo xã Ia Tul

Xã hội

(GLO)- Sáng 10-12, Thanh tra Công an tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh; Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, chính quyền địa phương tặng quà cho học sinh và hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Tul.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Từ thiện

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

Can trường cứu người trong lũ dữ

Can trường cứu người trong lũ dữ

Từ thiện

(GLO)- Trận lũ lịch sử vừa qua nhấn chìm nhiều làng quê, khu phố ở Gia Lai và Ðắk Lắk. Chứng kiến con nước dữ đe dọa sinh mạng đồng bào mình, những chàng trai của làng biển đã cùng nhau lên đường, mang theo những chiếc ca nô, mô tô nước vốn là sinh kế của mình đi cứu người.

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Hơn 1.500 suất quà (tương đương hơn 60 tấn hàng hóa) do bà con ở miền Tây Nam Bộ ủng hộ vừa được các đơn vị tình nguyện trao tặng người dân các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) tại chương trình “Gửi niềm tin - Trao hy vọng” được tổ chức ngày 26 và 27-11.

Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

Xã hội

(GLO)- Chiều 26-11, tại phường Hoài Nhơn Đông, BHXH tỉnh Gia Lai và BHXH cơ sở Hoài Nhơn tổ chức trao tặng 1.000 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHYT tại các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Vạn Đức, Hoài Ân, Kim Sơn và Ân Hảo.

Nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của phía Đông tỉnh.

Nhiều nhà xe hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí về vùng lũ Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Hưởng ứng chủ trương của Trung ương về khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ theo Thông báo số 99/TB-TW ngày 21-11-2025, nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

