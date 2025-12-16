Gia Lai: Hơn 131 triệu đồng hỗ trợ sinh viên bị tai nạn giao thông

(GLO)- Chiều 16-12, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã trao 131,45 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị cho em Nguyễn Lê Anh Vũ - Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bị tai nạn giao thông.

Trước đó, em Nguyễn Lê Anh Vũ (20 tuổi, quê ở thôn Chánh Trực 1, xã Phù Mỹ Đông) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi học về khi va chạm với người điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và các đơn vị, nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ chi phí điều trị cho em Nguyễn Lê Anh Vũ. Ảnh: N.D

Em Vũ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu, sau đó chuyển gấp vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) do chấn thương nặng.

Gia đình em Vũ có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi cha mẹ ly hôn, em sống cùng mẹ. Em là sinh viên ngoan hiền, có ý thức vươn lên trong học tập.

Trao quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.D

Chi phí phẫu thuật, điều trị và hồi sức kéo dài vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Việc kịp thời hỗ trợ kinh phí điều trị thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các đơn vị và nhà hảo tâm, góp phần tiếp thêm động lực để Vũ tiếp tục điều trị, sớm vượt qua bệnh tật.

Cùng ngày, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và các đơn vị cũng đã trao tặng 30 suất quà (800 nghìn đồng/suất) cho người dân ở phường Quy Nhơn bị ảnh hưởng bởi bão lũ.