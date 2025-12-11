Techcombank hỗ trợ hơn 355 triệu đồng cho 4 trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Theo đó, Techcombank tặng 10 ti vi LG 65 inch cho Trường THPT Hùng Vương (trị giá 120,5 triệu đồng), 4.000 quyển vở cho Trường THPT Bùi Thị Xuân (trị giá 26 triệu đồng).
Đồng thời, tặng 1 máy photocopy, 1 máy in, 1 loa phục vụ hoạt động ngoại khóa và 100 bộ đồng phục học sinh cho Trường THCS Trần Quang Diệu (trị giá hơn 80,1 triệu đồng); 4.000 cuốn vở và 300 bộ đồng phục cho học sinh Trường THCS Nhơn Phú (trị giá gần 129 triệu đồng).
Tổng giá trị hỗ trợ hơn 355,1 triệu đồng, do Quỹ Đông Trao của Techcombank cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái (One Mount và Masterise) đóng góp nhằm giúp các trường sớm ổn định công tác dạy học sau bão lũ.