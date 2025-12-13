Công ty TTI Việt Nam tổ chức chương trình “Đông ấm cho em 2025” tại xã Biển Hồ

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 150 phần quà với tổng kinh phí 240 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường: Tiểu học Hà Bầu, Tiểu học Hồ Tùng Mậu, Tiểu học và THCS số 1 Chư Đang Ya, THCS Kpă Klơng.
Bên cạnh đó, Công ty TTI Việt Nam còn trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chương trình “Đông ấm cho em 2025” là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; đồng thời, lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia với học sinh vùng còn nhiều khó khăn trên địa bàn xã Biển Hồ.