Công ty TTI Việt Nam tổ chức chương trình “Đông ấm cho em 2025” tại xã Biển Hồ

(GLO) - Chiều 13-12, tại Trường Tiểu học Hà Bầu, Công ty TTI Việt Nam phối hợp với UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Chương trình “Đông ấm cho em 2025”.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 150 phần quà với tổng kinh phí 240 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường: Tiểu học Hà Bầu, Tiểu học Hồ Tùng Mậu, Tiểu học và THCS số 1 Chư Đang Ya, THCS Kpă Klơng.

Đại diện Công ty TTI Việt Nam và chính quyền địa phương tặng phần quà ý nghĩa cho các em học sinh. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, Công ty TTI Việt Nam còn trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình “Đông ấm cho em 2025” là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; đồng thời, lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia với học sinh vùng còn nhiều khó khăn trên địa bàn xã Biển Hồ.