Tuyên truyền kiến thức pháp luật và tặng 234 suất quà cho người dân xã Uar

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tuyên truyền cho khoảng 200 người dân xã Uar kiến thức pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Dịp này, các đơn vị trao tặng: 131 phần quà (mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo và 400.000 đồng) cho các hộ gia đình khó khăn, 3 suất quà (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) cho 3 hộ gia đình khó khăn, 100 suất thuốc chữa bệnh cho người dân và 6 thùng vở cho học sinh trên địa bàn xã Uar.
Chương trình vừa giúp người dân hiểu rõ hơn về quy định pháp luật, vừa mang đến nguồn động viên kịp thời cho các hộ dân khó khăn ở xã Uar.