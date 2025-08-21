Gia Lai phấn đấu hoàn thành cấp, đổi thẻ đảng viên trước ngày 22-8

(GLO)-Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai), từ ngày 5 đến 19-8, toàn tỉnh đã tiếp nhận 109.723/147.054 hồ sơ cấp, đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, đạt 74,61%.

Để đạt được kết quả này, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cùng Công an các xã, phường đã bố trí 128 điểm thu nhận hồ sơ trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần chuẩn hóa, đồng bộ thông tin đảng viên, hiện đại hóa công tác quản lý của Đảng, gắn với tiến trình chuyển đổi số và Đề án 06. Với vai trò nòng cốt, Công an tỉnh đã phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy huy động tối đa nhân lực, phương tiện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; làm việc liên tục từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Thực hiện quy trình cấp lại thẻ thẻ đảng viên tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội. Ảnh: D.L

Với tinh thần quyết tâm cao, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày 22-8.